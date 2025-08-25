  1. Realting.com
Mieszkanie w nowym budynku Nobby Comfort

Tosmur, Turcja
od
$186,130
;
35
ID: 16203
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 3.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Tosmur

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła monolityczna
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

O kompleksie

Nobby Comfort to nowoczesny kompleks mieszkalny o zwięzłej konstrukcji - idealne połączenie przyjemnej ceny, dogodnej lokalizacji, zróżnicowanej infrastruktury i kompetentnych układów funkcjonalnych apartamentów. Jest idealny nie tylko dla miłośników spokojnego, mierzonego stylu życia, ale także dla tych, którzy nie mogą wyobrazić sobie swojego życia bez aktywnego rozrywki.

Nobby Comfort znajduje się w jednej z rozwiniętych centralnych dzielnic Alanya - Tosmur. Jest to jeden z najbardziej górzystych obszarów, który nie znajduje się w pobliżu morza. Tosmur znany jest z pięknych, wyposażonych plaż i górskiej rzeki Dim Chai. Nabrzeże rzeki jest również wyposażone do przyjemnego odpoczynku w świeżym powietrzu. To dość gęsty obszar miasta. Istnieje cała niezbędna infrastruktura miejska: kawiarnie i restauracje, supermarkety łańcuchowe i rynek rolniczy w czwartki, apteki, przedszkola, szkoły, banki itp.

Komfort Nobby znajduje się w Tosmoor, jest to obszar otwarty do uzyskania zezwolenia na pobyt.

Lokalizacja:

Odległość od lotniska Antalya: 132 km

Odległość do Gazipasa Lotnisko: 36 km

Odległość do centrum Alanya: 6 km

Odległość do morza: 800 m

Odległość od sklepów, kawiarni, restauracji i innej infrastruktury społecznej: 50 m

Odległość do rynku rolniczego: 950m

Powierzchnia gruntu: 3,557 m2

Obecność w kompleksach mieszkalnych infrastruktury rekreacyjnej i komfortowego życia jest standardem jakości Nordic Property Construction.

Infrastruktura Nobby Comfort pozwoli Ci spędzić czas wolny w zróżnicowany i komfortowy sposób. Obejmuje ono:

  • Basen odkryty ze zjeżdżalnią
  • Basen dla dzieci
  • Ogrzewany basen kryty
  • Sala gimnastyczna
  • sauna
  • Pary rzymskie
  • lobby
  • Plac zabaw dla dzieci
  • grill
  • Ogród z projektowaniem krajobrazu
  • Otwarty parking
  • Magazyn
  • winda
  • Antena satelitarna
  • Generator energii elektrycznej
  • Nadzór wideo wokół zegara
  • Opiekun

Bloki mieszkalne Nobby Comfort są budowane zgodnie z europejskimi standardami nowoczesnych technologii wykorzystujących materiały wysokiej jakości. Wszystkie apartamenty są wynajmowane w czystym wykończeniu.

Charakterystyka apartamentów:

  • Wysokość sufitu wynosi 2,95 m;
  • Stalowe drzwi przednie, wysokiej jakości drzwi wewnętrzne;
  • Zestaw kuchenny z blatem granitowym;
  • Instalacje hydrauliczne wysokiej jakości;
  • W pełni wyposażone łazienki z kabin prysznicowych;
  • Ściany malowane farbą zmywalną
  • Okna z podwójnym szybami i profilem PVC;
  • pokrycie podłogowe - płytki ceramiczne;
  • domofon wideo;
  • podgrzewacz wody;
  • Internet i telewizja IP.

Nobby Comfort składa się z jednego bloku i łącznie z 63 apartamentów. Nowoczesny projekt został opracowany przez wiodące biuro architektoniczne Alanya.

Apartamenty:

Kompleks mieszkalny składa się z 63 mieszkań z następujących układów:

  • 1 + 1 (jedna sypialnia)
  • Duplexes 2 + 1 (dwupoziomowy apartament z dwoma sypialniami)
  • Duplexes 3 + 1 (dwupoziomowy apartament z trzema sypialniami)

Instalacja:

W kompleksie mieszkalnym Nobby Comfort oferujemy odsetki za darmo do 30.12.2025 z początkową płatnością w wysokości tylko 30% całkowitej wartości nieruchomości. Zakończenie budowy planowane jest na lipiec 2025.

