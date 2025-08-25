Mieszkanie w nowym budynku Nobby Comfort

Nobby Comfort to nowoczesny kompleks mieszkalny o zwięzłej konstrukcji - idealne połączenie przyjemnej ceny, dogodnej lokalizacji, zróżnicowanej infrastruktury i kompetentnych układów funkcjonalnych apartamentów. Jest idealny nie tylko dla miłośników spokojnego, mierzonego stylu życia, ale także dla tych, którzy nie mogą wyobrazić sobie swojego życia bez aktywnego rozrywki.
Nobby Comfort znajduje się w jednej z rozwiniętych centralnych dzielnic Alanya - Tosmur. Jest to jeden z najbardziej górzystych obszarów, który nie znajduje się w pobliżu morza. Tosmur znany jest z pięknych, wyposażonych plaż i górskiej rzeki Dim Chai. Nabrzeże rzeki jest również wyposażone do przyjemnego odpoczynku w świeżym powietrzu. To dość gęsty obszar miasta. Istnieje cała niezbędna infrastruktura miejska: kawiarnie i restauracje, supermarkety łańcuchowe i rynek rolniczy w czwartki, apteki, przedszkola, szkoły, banki itp.
Komfort Nobby znajduje się w Tosmoor, jest to obszar otwarty do uzyskania zezwolenia na pobyt.
Lokalizacja:
Odległość od lotniska Antalya: 132 km
Odległość do Gazipasa Lotnisko: 36 km
Odległość do centrum Alanya: 6 km
Odległość do morza: 800 m
Odległość od sklepów, kawiarni, restauracji i innej infrastruktury społecznej: 50 m
Odległość do rynku rolniczego: 950m
Powierzchnia gruntu: 3,557 m2
Obecność w kompleksach mieszkalnych infrastruktury rekreacyjnej i komfortowego życia jest standardem jakości Nordic Property Construction.
Infrastruktura Nobby Comfort pozwoli Ci spędzić czas wolny w zróżnicowany i komfortowy sposób. Obejmuje ono:
Bloki mieszkalne Nobby Comfort są budowane zgodnie z europejskimi standardami nowoczesnych technologii wykorzystujących materiały wysokiej jakości. Wszystkie apartamenty są wynajmowane w czystym wykończeniu.
Charakterystyka apartamentów:
Nobby Comfort składa się z jednego bloku i łącznie z 63 apartamentów. Nowoczesny projekt został opracowany przez wiodące biuro architektoniczne Alanya.
Apartamenty:
Kompleks mieszkalny składa się z 63 mieszkań z następujących układów:
Instalacja:
W kompleksie mieszkalnym Nobby Comfort oferujemy odsetki za darmo do 30.12.2025 z początkową płatnością w wysokości tylko 30% całkowitej wartości nieruchomości. Zakończenie budowy planowane jest na lipiec 2025.