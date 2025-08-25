Mieszkanie w nowym budynku Nobby Garden

  1. Realting.com
od
$227,428
3.09.2025
$230,148
10.01.2022
$160,692
;
14 1
ID: 105
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 3.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła monolityczna
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    9

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online

O kompleksie

< p > Kompleks mieszkaniowy Nobby Garden < / p > < p > Nowy kompleks mieszkaniowy Nobby Garden znajduje się w jednej z najspokojniejszych części Alanyi - Avsallar. Składa się z dwóch bloków na 117 mieszkań. < / p > < p > Nowy projekt Nobby Garden to stylowy kompleks mieszkaniowy z naciskiem na zmierzony rytm życia i beztroskie wakacje. Idealne połączenie przyjemnej ceny i wysokiej jakości nieruchomości w stylu nordyckim jest realizowane w kompetentnym funkcjonalnym układzie mieszkań i doskonałym zestawie infrastruktury zaprojektowanej zarówno dla rozrywki, jak i dla wygody stałe miejsce zamieszkania przez całą rodzinę. < / p > < p > Lokalizacja: < / p > < ul > < li > Odległość do centrum Alanyi: 20 km < / li > < li > Odległość od morza: 800 m < / li > < li > Odległość do sklepów, kawiarni, restauracji i innej infrastruktury społecznej: 300 m < / li > < li > Odległość od rynku rolników: 650 m < / li > < / ul > < p > Korzyści < / p > < ul > < li > Kompleks jest zbudowany zgodnie z europejskimi standardami jakości specyficznymi dla Nordic Property < / li > < li > Opracowanie projektu zostało przeprowadzone przez wiodące biuro architektoniczne, dzięki czemu kompleks wyróżnia się wdziękiem linii i stylowym designem < / li > < li > W kompleksie mieszkaniowym Nobby Garden oferujemy nieoprocentowane raty do sierpnia 2023 r., Przy początkowym wkładzie jedynie 30% całkowitej wartości nieruchomości. Przekazywanie dokumentów praw własności odbywa się po wniesieniu początkowego wkładu!< / li > < / ul > < ul > < li > Doskonałą lokalizacją Nobby Garden w jednym z najcichszych i najbardziej komfortowych miejsc jest Avsallar i piękna piaszczysta plaża w odległości spaceru. < / li > < li > Na terenie znajduje się szeroka infrastruktura: otwarte i kryte baseny, strefa SPA, fitness, plac zabaw, parking otwarty i kryty, kort tenisowy itp. < / li > < li > Koszt uzyskania paszportu technicznego Iskan jest już wliczony w cenę. < / li > < / ul > < p > Charakterystyka mieszkań < / p > < p > Nobby Garden składa się z dwóch bloków na 117 mieszkań o różnych układach. Nowoczesny projekt projektu został opracowany przez wiodące biuro architektoniczne Alanyi. < / p > < p > Bloki mieszkalne Nobby Garden są budowane zgodnie z europejskimi standardami nowoczesnej technologii przy użyciu wysokiej jakości materiałów. Wszystkie apartamenty są wynajmowane w czystym wykończeniu: < / p > < ul > < li > Wysokość sufitów 2,95 m; < / li > < li > Stalowe drzwi wejściowe, wysokiej jakości drzwi wewnętrzne; < / li > < li > Zestaw kuchenny z granitowymi blatami; < / li > < li > Wysokiej jakości hydraulika; < / li > < li > W pełni wyposażone łazienki z prysznicami; < / li > < li > Ściany są pomalowane farbą do prania < / li > < li > Okna z podwójnymi szybami i profil aluminiowy; < / li > < li > Pokrycie podłogi - płytki ceramiczne; < / li > < li > Domofon wideo; < / li > < li > Gniazda dla Internetu i telewizji IP. < / li > < / ul > < p > Infrastruktura < / p > < p > Dostępność infrastruktury do rekreacji i komfortowego życia w kompleksach mieszkalnych jest standardem jakości Nordic Property Construction. < / p > < p > Infrastruktura kompleksu Nobby Garden nie pozostawi obojętności! Na terytorium kompleksu znajduje się: < / p > < ul > < li > Otwarty basen ze zjeżdżalniami < / li > < li > Basen dla dzieci < / li > < li > Kryty basen z podgrzewaną wodą i oddział dla dzieci < / li > < li > Siłownia < / li > < li > Hamam turecki < / li > < li > Sauna < / li > < li > Rzymska łaźnia parowa < / li > < li > Magazyn < / li > < li > Salon i salon z bilardem < / li > < li > Grill < / li > < li > Mini Cinema < / li > < li > Plac zabaw dla dzieci < / li > < li > Pokój zabaw dla dzieci < / li > < li > Ogród z projektowaniem krajobrazu < / li > < li > Kort tenisowy < / li > < li > Parking otwarty < / li > < li > Parking kryty < / li > < li > Winda < / li > < li > Antena satelitarna < / li > < li > Generator energii elektrycznej < / li > < li > 24-godzinny nadzór wideo < / li > < li > Kompetentny. < / li > < / ul >

Lokalizacja na mapie

Alanya, Turcja
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Wideo recenzja apartamentowiec Nobby Garden

