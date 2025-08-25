Mieszkanie w nowym budynku Inwestycyjne Mieszkania w Antalyi w Pobliżu Szpitala

Mieszkania w Nowym Projekcie w Antalyi Kepez

Mieszkania znajdują się w dzielnicy Göçerler, Kepez, Antalya. Region jest gospodarzem wielu elitarnych projektów w Kepez, a jego wartość jeszcze bardziej wzrosła dzięki budowie Szpitala Miejskiego.

Mieszkania znajdują się 100 m od najbliższego przystanku autobusowego, 5,5 km od dworca autobusowego, 5,9 km od zoo, 7 km od centrum handlowego Özdilek, 11 km od plaż Konyaaltı i 18 km od lotniska.

Kompleks ma łączną powierzchnię konstrukcyjną 14 085 m² i składa się z 4 bloków. Inwestycja posiada w pełni automatyczną windę, hol wejściowy do budynku, centralny system satelitarny, specjalne obszary małej architektury, instalację centralnego ogrzewania, instalację generatorów, kryty parking, instalację gaśniczą, oświetlenie czujnikowe, instalację wentylacji, instalację zmiękczania wody, basen, basen dla dzieci, siłownia, sauna, plac zabaw dla dzieci na świeżym powietrzu, całodobowy system kamer przemysłowych, prywatne wejście na kompleks i budynek ochrony. Inwestycję zaprojektowano tak, aby jak najlepiej wykorzystać warunki geograficzne i klimatyczne wynikające z lokalizacji oraz cech projektu o mieszanym przeznaczeniu. Projekt może nadać nowy kierunek życiu komercyjnemu regionu Kepez w górach Masa.

Mieszkania 2-pokojowe posiadają pokój dzienny, kuchnię, łazienkę i balkon.

Mieszkania na sprzedaż w Antalyi posiadają izolację cieplną i akustyczną, drzwi stalowe, stolarkę zewnętrzną PCV, wykładzinę ceramiczną, ceramikę sanitarną, klimatyzację w systemie multi lub VRF, centralne ogrzewanie, instalację ciepłej wody, zestaw w zabudowie, najwyższej klasy szafki kuchenne , garderobę, schody aluminiowe i balustrady balkonowe.

