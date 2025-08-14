  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Oba Sol Garden.

Oba, Turcja
od
$333,771
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
6
ID: 27419
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 14.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Oba

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Na życzenie prześlemy Ci zdjęcie apartamentu!
Dwupokojowy apartament (2+1) o powierzchni 100 m² z nowymi, pięknymi meblami i sprzętem AGD marki Siemens w elitarnym kompleksie Oba Sol Garden.

Rozkład:

  • Kuchnia-Salon
  • 2 sypialnie
  • 2 łazienki z podgrzewaną podłogą
  • Prywatny ogród i dostęp do basenu

Przestronne wejście
Oba Sol Garden to nowy kompleks mieszkaniowy z wszelkimi udogodnieniami, położony w rozwiniętej dzielnicy Oba w Alanyi, otoczony całą niezbędną infrastrukturą, zaledwie 850 metrów od morza i plaż.

W pobliżu kompleksu znajdują się przedszkola, szkoły i liceum, nowy szpital, apteka, targ rolny, sklepy i supermarkety, kawiarnie i restauracje, boiska do piłki nożnej i koszykówki oraz rozległy teren spacerowy.

Oba Sol Garden składa się z 5 bloków mieszkalnych z 64 apartamentami o zróżnicowanym układzie, od apartamentów 1+1 do penthouse'ów 4+1.

Termin realizacji: oddanie

Infrastruktura:

  • Zagospodarowany teren zielony
  • Zagospodarowany ogród
  • Basen zewnętrzny
  • Zjeżdżalnie wodne
  • Strefa do opalania i relaksu z leżakami
  • Windyki
  • Siłownia
  • Kryty basen
  • Jacuzzi
  • Sauna
  • Łaźnia turecka
  • Salon masażu
  • Kawiarnia
  • Sala gier
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Agregat prądotwórczy
  • Ochrona i monitoring 24/7

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, zadzwoń/napisz do nas.

Lokalizacja na mapie

Oba, Turcja

