Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Oba Sol Garden.

Na życzenie prześlemy Ci zdjęcie apartamentu!

Dwupokojowy apartament (2+1) o powierzchni 100 m² z nowymi, pięknymi meblami i sprzętem AGD marki Siemens w elitarnym kompleksie Oba Sol Garden.

Rozkład:

Kuchnia-Salon

2 sypialnie

2 łazienki z podgrzewaną podłogą

Prywatny ogród i dostęp do basenu

Przestronne wejście

Oba Sol Garden to nowy kompleks mieszkaniowy z wszelkimi udogodnieniami, położony w rozwiniętej dzielnicy Oba w Alanyi, otoczony całą niezbędną infrastrukturą, zaledwie 850 metrów od morza i plaż.

W pobliżu kompleksu znajdują się przedszkola, szkoły i liceum, nowy szpital, apteka, targ rolny, sklepy i supermarkety, kawiarnie i restauracje, boiska do piłki nożnej i koszykówki oraz rozległy teren spacerowy.

Oba Sol Garden składa się z 5 bloków mieszkalnych z 64 apartamentami o zróżnicowanym układzie, od apartamentów 1+1 do penthouse'ów 4+1.

Termin realizacji: oddanie

Infrastruktura:

Zagospodarowany teren zielony

Zagospodarowany ogród

Basen zewnętrzny

Zjeżdżalnie wodne

Strefa do opalania i relaksu z leżakami

Windyki

Siłownia

Kryty basen

Jacuzzi

Sauna

Łaźnia turecka

Salon masażu

Kawiarnia

Sala gier

Plac zabaw dla dzieci

Agregat prądotwórczy

Ochrona i monitoring 24/7

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, zadzwoń/napisz do nas.