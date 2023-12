Residence with a swimming pool and a garden, Antalya, Turkey

Mahmutlar, Turcja

od €130,000

Mahmutlar znajduje się z dala od ruchu i stresu w mieście. Euro Residence XVI znajduje się 15 minut jazdy od dzielnicy Mahmutlar do centrum Alanyi i 1 km od centralnego bazaru Mahmutlar i zaledwie 700 metrów od morza. Apartament Euro Residence XVI to 12-piętrowa rezydencja składająca się z 59 budynków mieszkalnych o powierzchni zabudowy 2201 metrów kwadratowych. Rezydencja została zaprojektowana jako 33 1 + 1 budynki mieszkalne; 22 2 + 1 budynki mieszkalne i 4 penthouse. Odkryty basen taras słoneczny z leżakami i parasolami siłownia sauna Wejście do recepcji i sali konferencyjnej winda ewakuacja i system przeciwpożarowy generator wspólne danie dla międzynarodowych kanałów telewizyjnych domofon system usługi portierskie Drzwi stalowe Drzwi paneli amerykańskich i drzwi do pomieszczeń podłoga ceramiczna starannie dobrane szafki kuchenne i blaty kuchenne z granitu marmuru Stolarka PCV i szkło termiczne dwuwarstwowe