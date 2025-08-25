  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Muratpasa
  4. Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya

Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya

Muratpasa, Turcja
od
$194,243
;
38
Zostawić wniosek
ID: 27640
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Muratpasa
  • Miasto
    Antalya

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    10

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Apartamenty z Widokiem na Morze i Basen w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya

Demirtaş, gdzie znajdują się te luksusowe apartamenty, to dynamicznie rozwijająca się dzielnica Alanyi, znana z pięknych plaż, terenów spacerowych oraz rozwiniętej infrastruktury społecznej. Demirtaş wyróżnia się wysokiej jakości projektami nieruchomości i bliskością lotniska, co czyni tę lokalizację atrakcyjną zarówno dla lokalnych, jak i zagranicznych nabywców.

Apartamenty na sprzedaż w Alanyi są położone 3,2 km od plaży, 6 km od kanionu Sapadere, 8 km od centrum Mahmutlar, 17,5 km od lotniska Gazipaşa-Alanya, 18 km od Szpitala Badawczo-Szkoleniowego w Alanyi oraz 21 km od centrum miasta Alanya.

Projekt zlokalizowany jest na działce o powierzchni 20 500 m² i składa się z 3 bloków. W kompleksie dostępne są liczne udogodnienia, m.in.: baseny kryte i odkryte, aquapark, brodzik dla dzieci, strefy grillowe, zewnętrzne siłownie, bilard nożny, amfiteatr, ogród zimowy, jacuzzi, place zabaw, boisko do siatkówki plażowej, boisko piłkarskie, boisko do koszykówki, kort tenisowy, mini golf, strefy relaksu, ścieżki spacerowe i rowerowe, stacja ładowania, ogród botaniczny, bar przy basenie, parking, gigantyczne szachy, altany, lobby z recepcją, sala zabaw dla dzieci, siłownia, sala kinowa, tenis stołowy, pokój masażu, łaźnia turecka, sauna, sauna parowa, sauna rosyjska, market, pralnia, wypożyczalnia samochodów, transfer na plażę oraz usługi sprzątające.

Apartamenty będą oddawane z wykończoną podłogą, oświetleniem, zabudową łazienkową i kuchenną, a także balustradami przy schodach i balkonach. Dodatkowo zostanie wykonana pełna infrastruktura elektryczna, grzewcza i wodna.


AYT-04637

Lokalizacja na mapie

Muratpasa, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New guarded complex of villas with swimming pools and parking spaces, Döşemealtı, Turkey
Dosemealti, Turcja
od
$1,46M
Rezydencja COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Basaksehir, Turcja
od
$200,000
Zespół mieszkaniowy Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Alanya, Turcja
od
$90,306
Dzielnica mieszkaniowa New Modern project in Avsallar, Alanya with modern exterior design
Alanya, Turcja
od
$134,000
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, sports grounds and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$241,206
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya
Muratpasa, Turcja
od
$194,243
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa 1+1 apartments in a luxury complex in Tosmur, Alanya
Dzielnica mieszkaniowa 1+1 apartments in a luxury complex in Tosmur, Alanya
Dzielnica mieszkaniowa 1+1 apartments in a luxury complex in Tosmur, Alanya
Dzielnica mieszkaniowa 1+1 apartments in a luxury complex in Tosmur, Alanya
Dzielnica mieszkaniowa 1+1 apartments in a luxury complex in Tosmur, Alanya
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa 1+1 apartments in a luxury complex in Tosmur, Alanya
Dzielnica mieszkaniowa 1+1 apartments in a luxury complex in Tosmur, Alanya
Oba, Turcja
od
$154,821
Tosmur to rozwinięty obszar w odległości krótkiego spaceru od czystej piaszczystej plaży z rozwiniętą infrastrukturą, która będzie idealną lokalizacją zarówno dla młodych rodzin, jak i osób starszych. Nowoczesna infrastruktura kompleksu i planowanie mieszkań, przemyślane w najdrobniejszych s…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence by the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence by the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence by the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence by the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence by the sea, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence by the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence by the sea, Istanbul, Turkey
Bakirkoy, Turcja
od
$827,581
Oferujemy luksusowe apartamenty z różnymi układami. Każdy apartament posiada przestronny taras, widok na morze i miejsca parkingowe.Rezydencja nad morzem składa się z czterech budynków i posiada piękny ogród krajobrazowy, wodociąg, usługi concierge, centrum fitness, joga i pilates, aerobik i…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Alanya Pamfilia Residence
Dzielnica mieszkaniowa Alanya Pamfilia Residence
Dzielnica mieszkaniowa Alanya Pamfilia Residence
Dzielnica mieszkaniowa Alanya Pamfilia Residence
Dzielnica mieszkaniowa Alanya Pamfilia Residence
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Alanya Pamfilia Residence
Dzielnica mieszkaniowa Alanya Pamfilia Residence
Mahmutlar, Turcja
od
$133,466
Rezydencja Pamfilia to zadbany kompleks położony w pobliżu centrum Mahmutlar. Jest to w pełni umeblowane mieszkanie z dwiema sypialniami w prezencie Mahmutlar i zapewnia wiele możliwości nowemu właścicielowi. Jest to bardzo popularny i popularny kompleks do wynajmu, więc nowy właściciel zacz…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje