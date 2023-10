Mersin, Turcja

od €66,010

74–94 m² 2

Poddaj się: 2024

EMERALD MARKA to kondominium o nowoczesnym designie od EMERALD YAPI. Kompleks to 12-piętrowy dom, który obejmuje 84 apartamenty o nowoczesnym wystroju. Projekt znajduje się pod adresem: Arpaçbahşiş, 213. Sk., 33730 Erdemli / Mersin, Turcja. Mersin to duże miasto w Turcji, położone na południowym wschodzie nad brzegiem Morza Śródziemnego. Miasto przyciąga ciepłym klimatem, pięknymi czystymi piaszczystymi plażami, bogatym dziedzictwem kulturowym i bardzo przyjemnymi niskimi cenami nieruchomości i życia tutaj. Niedaleko kompleksu znajduje się słynny nasyp, który rozciąga się na dziesiątki kilometrów wzdłuż całego miasta! Jest też parking dla jachtów, strefa rekreacyjna i handlowa, która jest tak lubiana przez lokalnych mieszkańców i obcokrajowców. Droga do morza będzie tylko 800 m pieszo! W pobliżu kompleksu znajduje się cała niezbędna infrastruktura. ŁATWY: - Odkryty basen - Otwarty parking - Plac zabaw - Strefa rekreacji ( zamieszki ) - Miejsce do grillowania - Kort do koszykówki - Hamam i sauna - Sala fitness - Kino - winda Uzyskaj więcej informacji na temat zakupu mieszkania na czacie lub telefonicznie. Zadzwoń lub napisz!