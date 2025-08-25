  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Muratpasa
  4. Mieszkanie w nowym budynku Nowe Apartamenty w Otoczeniu Natury w Alanii İncekum

Mieszkanie w nowym budynku Nowe Apartamenty w Otoczeniu Natury w Alanii İncekum

Muratpasa, Turcja
od
$321,383
;
50
Zostawić wniosek
ID: 27902
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Muratpasa
  • Miasto
    Antalya

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Apartamenty z Bogatym Zapleczem Rekreacyjnym w Alanyi İncekum

İncekum, będący domem dla wielu cudów natury Alanyi w Antalyi, wyróżnia się jako jedna z najbardziej preferowanych lokalizacji ze względu na swoją wspaniałą przyrodę i czyste morze. Okurcalar nadal dynamicznie rozwija się jako centrum atrakcji, w którym łatwo można dotrzeć do wszystkich codziennych udogodnień.

Apartamenty na sprzedaż w Alanyi znajdują się 2 km od morza, 2,5 km od Parku Przyrody İncekum, 6 km od Sea Dolphin Park, 20 km od plaży Kleopatry, 22 km od Zamku Alanyi, 60 km od lotniska Gazipaşa i 70 km od lotniska Antalya.

W ramach projektu, który znajduje się na wyciągnięcie ręki od morza i udogodnień społecznych w İncekum, znajdują się nowocześnie zaprojektowane apartamenty. Bogate udogodnienia i usługi w ramach projektu obejmują saunę, hammam, spa, łaźnię parową, siłownię, recepcję, kawiarnię, baseny zewnętrzne i kryte, bar przy basenie, leżaki przy basenie, kryte jacuzzi, park wodny, parking, mini golf, miejsce na ognisko, kino, pokój karaoke, otwarta i zamknięta strefa zabaw dla dzieci, restaurację à la carte, boisko do koszykówki, basen i plac zabaw dla zwierząt, staw ozdobny, miejsce do wypoczynku, miejsce do grillowania, ogród i prywatną plażę.

Apartamenty, zaprojektowane z naciskiem na komfort i obfitość udogodnień, oferują dodatkowe usługi, takie jak stacja ładowania pojazdów elektrycznych, 2-letnia gwarancja wynajmu, płatna usługa transferu, usługa sprzatania, usługa transferu na plażę, usługa transferu do centrum miasta Alanya, monitoring i całodobową ochronę, generator, sklep spożywczy, gabinet lekarski, wypożyczalnia samochodów, rozpoznawanie automatyczne tablic rejestracyjnych. Techniczne cechy wnętrza apartamentów obejmują ogrzewanie podłogowe, lakierowaną zabudowę, kuchnię wyspową w apartamentach dwupoziomowych, dwupoziomowe okna izolacyjne z aluminium PVC, izolację dźwiękową i termiczną, łazienkę Hiltona i wysokość sufitu 3 metry.


AYT-04000

Lokalizacja na mapie

Muratpasa, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$322,773
Dzielnica mieszkaniowa New-Build, Front-line Apartments in Alanya Mahmutlar
Mahmutlar, Turcja
od
$134,534
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and greena reas near metro stations and highways, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$512,963
Dzielnica mieszkaniowa Elegantly Designed Flats in Oba, Alanya with Exclusive Social Amenities
Oba, Turcja
od
$160,159
Apartamentowiec Apartamenty z Jacuzzi i Widokiem na Bosfor w Beşiktaş
Besiktas, Turcja
od
$1,01M
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Nowe Apartamenty w Otoczeniu Natury w Alanii İncekum
Muratpasa, Turcja
od
$321,383
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex of villas within walking distance to the beach, Gumusluk, Bodrum, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex of villas within walking distance to the beach, Gumusluk, Bodrum, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex of villas within walking distance to the beach, Gumusluk, Bodrum, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex of villas within walking distance to the beach, Gumusluk, Bodrum, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex of villas within walking distance to the beach, Gumusluk, Bodrum, Türkiye
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex of villas within walking distance to the beach, Gumusluk, Bodrum, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex of villas within walking distance to the beach, Gumusluk, Bodrum, Türkiye
Gumusluk, Turcja
od
$1,24M
Każda willa znajduje się na własnej działce z odkrytym basenem o powierzchni 30 m2, 10x3 m wielkości i 1,8 m głębokości. Projekt budowlany przewiduje różne układy willi, powierzchnia waha się od 390 do 460 m2. Projekt przewiduje również projektowanie krajobrazu - drzewa oliwne w wieku od 400…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa New Alanya Property with Luxury Hotel Facilities
Dzielnica mieszkaniowa New Alanya Property with Luxury Hotel Facilities
Dzielnica mieszkaniowa New Alanya Property with Luxury Hotel Facilities
Dzielnica mieszkaniowa New Alanya Property with Luxury Hotel Facilities
Dzielnica mieszkaniowa New Alanya Property with Luxury Hotel Facilities
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa New Alanya Property with Luxury Hotel Facilities
Dzielnica mieszkaniowa New Alanya Property with Luxury Hotel Facilities
Mahmutlar, Turcja
od
$145,211
-Nowa oferta na rynku nieruchomości w Alanyi z luksusowymi udogodnieniami hotelowymi - Idealna dla osób, które chcą uzyskać luksusowy styl życia w samym sercu miasta Alanya Mahmutlar. Nowy apartament w Alanyi Mahmutlar z luksusowymi udogodnieniami Nowe apartamenty na sprzedaż w Alanyi w cent…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Furnished villa with swimming pools and a panoramic sea view, Kalkan, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished villa with swimming pools and a panoramic sea view, Kalkan, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished villa with swimming pools and a panoramic sea view, Kalkan, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished villa with swimming pools and a panoramic sea view, Kalkan, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished villa with swimming pools and a panoramic sea view, Kalkan, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Furnished villa with swimming pools and a panoramic sea view, Kalkan, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished villa with swimming pools and a panoramic sea view, Kalkan, Turkey
Kalkan, Turcja
od
$1,40M
Oferujemy willę z panoramicznym widokiem na morze, odkryty basen, kryty podgrzewany basen, jacuzzi, saunę i hamam, duży ogród i plac zabaw dla dzieci, parking.Wyposażenie i wyposażenie w domu KominekAlarmLokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w jednej z najbardziej m…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje