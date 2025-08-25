  1. Realting.com
Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Widokiem na Morze w Centrum Mahmutlar, Alanya

Muratpasa, Turcja
$141,267
27
ID: 27667
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Muratpasa
  • Miasto
    Antalya

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2024

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie z Basenem Blisko Wszelkich Udogodnień w Mahmutlar, Alanya

Mahmutlar, rozwijająca się dzielnica Alanyi, jest bardzo chętnie wybierana zarówno przez lokalnych mieszkańców, jak i obcokrajowców do zamieszkania oraz na wakacje. Znana z obecności znanych marek, szerokich deptaków i czystego morza, oferuje mieszkańcom styl życia przypominający stałe wakacje. Przyjemna atmosfera sprawia, że miejsce to jest uwielbiane przez lokalnych mieszkańców i cieszy się dużą popularnością wśród odwiedzających.

Projekt jest centralnie położony w Mahmutlar, Alanya. Apartamenty na sprzedaż w Alanyi znajdują się w odległości spaceru od wszystkich codziennych i społecznych udogodnień. Obiekt znajduje się 280 metrów od centrów handlowych, 650 metrów od morza, 8 km od Państwowego Szpitala w Alanyi, 15 km od centrum miasta Alanya i 27 km od lotniska Gazipaşa.

Zbudowany na działce o powierzchni 7 205 m², projekt składa się z 2 bloków z łączną liczbą 288 apartamentów. Kompleks oferuje wiele udogodnień społecznych, w tym kryte i odkryte baseny, otwarte miejsca parkingowe, strefy do grillowania i wypoczynku, ochronę, system kamer, dozorcę, generator, system ciśnienia wody, saunę, siłownię, łaźnię turecką, plac zabaw dla dzieci, bilard, tenis stołowy oraz windy.

Apartamenty zostały starannie wybudowane z wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów, takich jak: szafki kuchenne z MDF, wewnętrzne drzwi MDF, stalowe drzwi wejściowe, blaty kuchenne z granitu, oświetlenie punktowe i LED z podwieszanym sufitem oraz podłogi z ceramiki.


AYT-04617

Lokalizacja na mapie

Edukacja
Opieka zdrowotna

