Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 1+1 150 metrów od morza z pozwoleniem na pobyt.

Alanya, Turcja
od
$135,966
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
10
ID: 32626
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Możliwość uzyskania pozwolenia na pobyt – cena zakupu 200 000 USD.

Umeblowany apartament z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 63 m² w kompleksie ART City Residence.

ART City Residence to luksusowy kompleks mieszkaniowy z pełnym wyposażeniem, położony w samym sercu Alanyi, zaledwie 150 metrów od prywatnej, wyposażonej piaszczystej plaży.

Wszystkie udogodnienia w centrum miasta znajdują się w zasięgu spaceru: sklepy i centra handlowe, supermarkety, kawiarnie, restauracje, apteki, przystanki autobusowe, parki, promenada, plaże, zabytki, szpitale, szkoły itp.

Udogodnienia:

  • Basen
  • Siłownia
  • Sauna i łaźnia turecka
  • Taras z panoramicznym widokiem
  • Jacuzzi na dachu
  • Całodobowa ochrona
  • Monitoring
  • Generator

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Lokalizacja na mapie

Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
