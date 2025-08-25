Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 1+1 150 metrów od morza z pozwoleniem na pobyt.

Możliwość uzyskania pozwolenia na pobyt – cena zakupu 200 000 USD.

Umeblowany apartament z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 63 m² w kompleksie ART City Residence.

ART City Residence to luksusowy kompleks mieszkaniowy z pełnym wyposażeniem, położony w samym sercu Alanyi, zaledwie 150 metrów od prywatnej, wyposażonej piaszczystej plaży.

Wszystkie udogodnienia w centrum miasta znajdują się w zasięgu spaceru: sklepy i centra handlowe, supermarkety, kawiarnie, restauracje, apteki, przystanki autobusowe, parki, promenada, plaże, zabytki, szpitale, szkoły itp.

Udogodnienia:

Basen

Siłownia

Sauna i łaźnia turecka

Taras z panoramicznym widokiem

Jacuzzi na dachu

Całodobowa ochrona

Monitoring

Generator

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.