Kompleks mieszkalny Apartament 2+1 w prestiżowym kompleksie Oba Sol Garden.

Możliwość uzyskania pozwolenia na pobyt.
Apartament dwupokojowy (2+1) o powierzchni 100 m² z pięknymi nowymi meblami i sprzętem AGD marki Siemens w elitarnym kompleksie Oba Sol Garden.
Układ:
Oba Sol Garden to nowy kompleks mieszkaniowy z pełnym wyposażeniem, położony w rozwiniętej dzielnicy Oba w Alanyi, otoczony całą niezbędną infrastrukturą, zaledwie 850 metrów od morza i plaż.
W pobliżu znajdują się przedszkola, szkoły i licea, nowy szpital, apteka, targ rolny, sklepy i supermarkety, kawiarnie i restauracje, boiska do piłki nożnej i koszykówki oraz przestronna promenada.
Obie Sol Garden składa się z 5 bloków mieszkalnych z 64 apartamentami o zróżnicowanym układzie, od apartamentów 1+1 do penthouse'ów 4+1.
Data zakończenia: Odbiór
Infrastruktura:
