Kompleks mieszkalny Apartament 2+1 w prestiżowym kompleksie Oba Sol Garden.

Możliwość uzyskania pozwolenia na pobyt.

Zdjęcia apartamentu dostępne na życzenie!

Apartament dwupokojowy (2+1) o powierzchni 100 m² z pięknymi nowymi meblami i sprzętem AGD marki Siemens w elitarnym kompleksie Oba Sol Garden.

Układ:

Kuchnia-Salon

2 sypialnie

2 łazienki z ogrzewaniem podłogowym

2 przeszklone balkony

Przestronny hol wejściowy

Oba Sol Garden to nowy kompleks mieszkaniowy z pełnym wyposażeniem, położony w rozwiniętej dzielnicy Oba w Alanyi, otoczony całą niezbędną infrastrukturą, zaledwie 850 metrów od morza i plaż.

W pobliżu znajdują się przedszkola, szkoły i licea, nowy szpital, apteka, targ rolny, sklepy i supermarkety, kawiarnie i restauracje, boiska do piłki nożnej i koszykówki oraz przestronna promenada.

Obie Sol Garden składa się z 5 bloków mieszkalnych z 64 apartamentami o zróżnicowanym układzie, od apartamentów 1+1 do penthouse'ów 4+1.

Data zakończenia: Odbiór

Infrastruktura:

Zagospodarowany teren

Zagospodarowany ogród

Basen zewnętrzny

Zjeżdżalnie wodne

Strefa do opalania i relaksu z leżakami

Windy

Siłownia

Basen kryty

Jacuzzi

Sauna

Łaźnia turecka

Gabinet masażu

Kawiarnia

Sala gier

Plac zabaw dla dzieci

Agregat prądotwórczy

Całodobowa ochrona i monitoring

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.