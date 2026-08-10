Muratpasa, Turcja

Apartamenty z Bogatym Zapleczem Rekreacyjnym w Alanyi İncekum İncekum, będący domem dla wielu cudów natury Alanyi w Antalyi, wyróżnia się jako jedna z najbardziej preferowanych lokalizacji ze względu na swoją wspaniałą przyrodę i czyste morze. Okurcalar nadal dynamicznie rozwija się jako cen…