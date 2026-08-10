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Nowe budynki na sprzedaż w Antalya

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Alanya
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87
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Zespół mieszkaniowy Kup mieszkanie w Alanyi – 9% gwarantowanego zysku i luksusowe wykończenie
Zespół mieszkaniowy Kup mieszkanie w Alanyi – 9% gwarantowanego zysku i luksusowe wykończenie
Zespół mieszkaniowy Kup mieszkanie w Alanyi – 9% gwarantowanego zysku i luksusowe wykończenie
Zespół mieszkaniowy Kup mieszkanie w Alanyi – 9% gwarantowanego zysku i luksusowe wykończenie
Zespół mieszkaniowy Kup mieszkanie w Alanyi – 9% gwarantowanego zysku i luksusowe wykończenie
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Kup mieszkanie w Alanyi – 9% gwarantowanego zysku i luksusowe wykończenie
Zespół mieszkaniowy Kup mieszkanie w Alanyi – 9% gwarantowanego zysku i luksusowe wykończenie
Alanya, Turcja
od
$139,503
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 51–121 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Zabezpiecz swoją przyszłość dzięki doskonałej inwestycji na Riwierze Tureckiej – żyj w raju i zarabiaj stabilny dochód w euro! Odkryj Exquisite Residence, butikową inwestycję premium położoną zaledwie 900 metrów od słynnej na całym świecie plaży Incekum w Avsallar w Alanyi. Doskonale zap…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
51.0
138,701 – 167,597
Mieszkanie 2 pokoi
121.0
283,181 – 300,519
Deweloper
Bmv Group Construction
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Zespół mieszkaniowy The Cruise Collection
Zespół mieszkaniowy The Cruise Collection
Zespół mieszkaniowy The Cruise Collection
Zespół mieszkaniowy The Cruise Collection
Zespół mieszkaniowy The Cruise Collection
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Cruise Collection
Zespół mieszkaniowy The Cruise Collection
Muratpasa, Turcja
od
$130,879
Rok realizacji 2023
Kolekcja rejsów znajduje się w obszarze rozwoju Antalyi, Altintash. Planowana jest budowa na dużą skalę w tym obszarze wraz z rozwojem całej niezbędnej infrastruktury, co uczyni ją „nowym centrum Antalyi”". Apartamenty mają wysokiej jakości wykończenia; w pełni wyposażone łazienki; og…
Deweloper
TURKREALT
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Zespół mieszkaniowy Premium
Zespół mieszkaniowy Premium
Zespół mieszkaniowy Premium
Zespół mieszkaniowy Premium
Zespół mieszkaniowy Premium
Oba, Turcja
od
$241,069
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 26–181 m²
20 obiekty nieruchomości 20
5 modnych bloków będzie zlokalizowanych w okolicy Oba, na działce o powierzchni 10 000 m2, w sumie 90 luksusowych apartamentów o różnych układach, z wyjątkowymi widokami na eleganckie góry Toros, Morze Śródziemne, historyczna forteca miasta Alanya, otoczona drzewami iglastymi, owocami cytrus…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
31.6 – 63.2
57,155 – 246,500
Mieszkanie 2 pokoi
45.6 – 72.4
51,163 – 320,000
Mieszkanie
32.0 – 83.8
120,000 – 3,07M
Szeregowiec
181.3
1,08M
Dom
98.0
273,000
Kawalerka
25.5 – 35.1
59,000 – 156,572
Agencja
Риэлтор без границ
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TekceTekce
Zespół mieszkaniowy The Yacht Collection
Zespół mieszkaniowy The Yacht Collection
Zespół mieszkaniowy The Yacht Collection
Zespół mieszkaniowy The Yacht Collection
Zespół mieszkaniowy The Yacht Collection
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Yacht Collection
Zespół mieszkaniowy The Yacht Collection
Alanya, Turcja
od
$72,138
Rok realizacji 2022
Nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony jest w samym sercu turystycznej miejscowości Alanya i rozciąga się na powierzchni 1023 m ². Pięciopiętrowy budynek obejmuje apartamenty o różnych układach od 32 do 48 m ², wszystkie apartamenty są podzielone na dwie koncepcje — 1 + 1 i studia. Na każ…
Deweloper
TURKREALT
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Zespół mieszkaniowy White Sail Residence
Zespół mieszkaniowy White Sail Residence
Zespół mieszkaniowy White Sail Residence
Zespół mieszkaniowy White Sail Residence
Zespół mieszkaniowy White Sail Residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy White Sail Residence
Zespół mieszkaniowy White Sail Residence
Mahmutlar, Turcja
od
$61,833
Rok realizacji 2022
ThemodernResidentialComplexislokatedIthettouristTownofmahmutlar, WHOSASUBUBURBURBOFALANYA.THETEN-STORYBUILDIDINCLUDES63APARTESOfvarioyDesigns:
Deweloper
TURKREALT
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Zespół mieszkaniowy The Seascape Collection
Zespół mieszkaniowy The Seascape Collection
Zespół mieszkaniowy The Seascape Collection
Zespół mieszkaniowy The Seascape Collection
Zespół mieszkaniowy The Seascape Collection
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Seascape Collection
Zespół mieszkaniowy The Seascape Collection
Okurcalar, Turcja
od
$102,024
Kompleks mieszkaniowy położony jest na zachód od Alanyi, w malowniczym miejscu - Okurjalar. Kompleks zajmie nieco ponad 25 000 metrów kwadratowych, kompleks został zbudowany na najlepszych koncepcjach pięciogwiazdkowych hoteli premium. Wszystkie apartamenty będą miały powierzchnię ponad 100 …
Deweloper
TURKREALT
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Rezydencja New Life
Rezydencja New Life
Rezydencja New Life
Rezydencja New Life
Rezydencja New Life
Pokaż wszystko Rezydencja New Life
Rezydencja New Life
Oba, Turcja
od
$191,760
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 5
NOWY kompleks LIFE - Alanya, oba Przedstawiamy Państwu nowy ultranowoczesny kompleks, którego budowę rozpoczęliśmy w Alanyi w regionie Oba, zaledwie 1,8 km od Morza Śródziemnego. Infrastruktura społeczna dzielnicy znajduje się w odległości spaceru od kawiarni, supermarketów, szkół, placów…
Agencja
Риэлтор без границ
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Zespół mieszkaniowy New residence with panoramic views, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with panoramic views, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with panoramic views, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with panoramic views, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with panoramic views, Oba, Alanya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with panoramic views, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with panoramic views, Oba, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$850,628
Innowacyjny projekt premium. Wnętrza wyróżniają się wyrafinowaniem, funkcjonalnością i lakonizmem. Dzięki nowoczesnym technologiom apartamenty kompleksu są pełne światła i oferują zapierające dech w piersiach widoki na Morze Śródziemne i góry Taurus.Zakończenie - październik 2026 r.Lokalizac…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Best Home 40 Cleopatra Epic.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Best Home 40 Cleopatra Epic.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Best Home 40 Cleopatra Epic.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Best Home 40 Cleopatra Epic.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Best Home 40 Cleopatra Epic.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Best Home 40 Cleopatra Epic.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Best Home 40 Cleopatra Epic.
Alanya, Turcja
od
$179,059
Opcje wykończenia Gotowe
Licencja na wynajem krótkoterminowy! Umeblowane mieszkanie jednopokojowe (1+1) o powierzchni 56 m² w kompleksie Best Home 40 Cleopatra Epic. Best Home 40 Cleopatra Epic to nowy, luksusowy kompleks mieszkaniowy położony 4 minuty spacerem od słynnej plaży Kleopatry w Alanyi i jej piękneg…
Agencja
Smart Home
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Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży w Alanyi
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży w Alanyi
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży w Alanyi
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży w Alanyi
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży w Alanyi
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży w Alanyi
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży w Alanyi
Muratpasa, Turcja
od
$203,521
Rok realizacji 2026
Stylowe Apartamenty w Kompleksie 200 m od Plaży w Kargıcak, Alanya Alanya to nadmorska dzielnica o wysokim standardzie życia, rozwinięta pod względem rynku nieruchomości, budownictwa, turystyki i handlu. Kargıcak, położony we wschodniej części Alanyi, to dynamicznie rozwijający się obszar, z…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Furnished villas with swimming pools, fitness rooms and cinemas, Kalkan, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished villas with swimming pools, fitness rooms and cinemas, Kalkan, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished villas with swimming pools, fitness rooms and cinemas, Kalkan, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished villas with swimming pools, fitness rooms and cinemas, Kalkan, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished villas with swimming pools, fitness rooms and cinemas, Kalkan, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Furnished villas with swimming pools, fitness rooms and cinemas, Kalkan, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished villas with swimming pools, fitness rooms and cinemas, Kalkan, Turkey
Kalkan, Turcja
od
$1,46M
Oferujemy wille z widokiem na morze z łaźnią turecką, sauny i jacuzzi, pokoje fitness, bary, kina, odkryte baseny nieskończoności i kryte podgrzewane baseny, ogrody.Zakończenie - grudzień 2023 r.Cechy mieszkania Parter: nowoczesna kuchnia, salon z widokiem na morze, basen taras, sypialnia z …
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Apartamenty Niedaleko Morza w City Nest Project
Apartamentowiec Apartamenty Niedaleko Morza w City Nest Project
Apartamentowiec Apartamenty Niedaleko Morza w City Nest Project
Apartamentowiec Apartamenty Niedaleko Morza w City Nest Project
Apartamentowiec Apartamenty Niedaleko Morza w City Nest Project
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty Niedaleko Morza w City Nest Project
Apartamentowiec Apartamenty Niedaleko Morza w City Nest Project
Muratpasa, Turcja
od
$314,506
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Planem Płatności w City Nest Project z Udogodnieniami w Antalii Muratpasa Wygodne mieszkania zlokalizowane są w dzielnicy Sinan Muratpaşa. Region, który dzięki projektom transformacji urbanistycznej stał się ulubieńcem inwestorów i nabywców, oferuje wysokie przychody z czynszów…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Complex with a commercial center close to the airport and the center of Aksu, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex with a commercial center close to the airport and the center of Aksu, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex with a commercial center close to the airport and the center of Aksu, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex with a commercial center close to the airport and the center of Aksu, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex with a commercial center close to the airport and the center of Aksu, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex with a commercial center close to the airport and the center of Aksu, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex with a commercial center close to the airport and the center of Aksu, Turkey
Aksu, Turcja
od
$221,396
W rezydencji znajduje się parking, sklepy, kawiarnie i restauracje, salony wystawowe, centrum imprezowe i sala konferencyjna, tereny zielone, place zabaw dla dzieci, salon, kino.Zakończenie - grudzień 2026 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się na skrzyżowaniu dwóc…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Gated premium residential complex with a view of the sea in the resort area of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Gated premium residential complex with a view of the sea in the resort area of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Gated premium residential complex with a view of the sea in the resort area of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Gated premium residential complex with a view of the sea in the resort area of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Gated premium residential complex with a view of the sea in the resort area of Alanya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Gated premium residential complex with a view of the sea in the resort area of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Gated premium residential complex with a view of the sea in the resort area of Alanya, Turkey
Alanya, Turcja
od
$117,981
Kompleks mieszkalny obejmuje dwa 9-piętrowe budynki na terenie 10 000 m2. Istnieje całkowicie 170 apartamentów z różnymi układami, w tym duplexes na górnych piętrach z tarasami na zewnątrz i widokiem na morze.Cechybasenmini park wodnysala gimnastycznasaunasalon i bibliotekakinoparkingplac za…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Nobby Comfort
Apartamentowiec Nobby Comfort
Apartamentowiec Nobby Comfort
Apartamentowiec Nobby Comfort
Apartamentowiec Nobby Comfort
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nobby Comfort
Apartamentowiec Nobby Comfort
Tosmur, Turcja
od
$186,130
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Nobby Comfort to nowoczesny kompleks mieszkalny o zwięzłej konstrukcji - idealne połączenie przyjemnej ceny, dogodnej lokalizacji, zróżnicowanej infrastruktury i kompetentnych układów funkcjonalnych apartamentów. Jest idealny nie tylko dla miłośników spokojnego, mierzonego stylu życia, ale t…
Deweloper
Daria Çiçek
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Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, gym and barbecue area, 300 meters to the sea, Mahmutlar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, gym and barbecue area, 300 meters to the sea, Mahmutlar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, gym and barbecue area, 300 meters to the sea, Mahmutlar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, gym and barbecue area, 300 meters to the sea, Mahmutlar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, gym and barbecue area, 300 meters to the sea, Mahmutlar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, gym and barbecue area, 300 meters to the sea, Mahmutlar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, gym and barbecue area, 300 meters to the sea, Mahmutlar, Turkey
Mahmutlar, Turcja
od
$464,933
Kompleks składa się z 1 bloku dziewięćdziesiątego piętra (56 apartamentów). Infrastruktura obejmuje odkryty basen, saunę, siłownię, ogród z altanką i grill. Kompleks jest strzeżony przez 24 godziny przez kamery. Kupujący mają wybór apartamentów 1 + 1, 2 + 1 z oddzielną kuchnią i duplexami.Do…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$291,311
Złożona infrastruktura:odkryty basenplac zabaw dla dziecisalongrillparkingpokój zabaw dla dziecicentrum fitnessjacuzzisaunalobbyWyposażenie i wyposażenie w domu Kabina kuchennaPodwójne szybyDrzwi staloweLokalizacja i pobliska infrastruktura Cikcilli jest spokojnym kurortem w górskiej części …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, sauna and gym, Ciplakli, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, sauna and gym, Ciplakli, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, sauna and gym, Ciplakli, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, sauna and gym, Ciplakli, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, sauna and gym, Ciplakli, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, sauna and gym, Ciplakli, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, sauna and gym, Ciplakli, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$227,223
Kompleks mieszkalny z panoramicznym widokiem na naturę i morze. Składa się z 16 apartamentów z różnymi układami:Apartamenty z 1 sypialnią - 8 jednostekApartamenty z 2 sypialniami - 4 jednostkiDwupoziomowe apartamenty z 2 sypialniami - 2 jednostkiDwupoziomowe apartamenty z 3 sypialniami - 2 j…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Residential complex with playgrounds, swimming pool, sauna, and barbecue area, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with playgrounds, swimming pool, sauna, and barbecue area, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with playgrounds, swimming pool, sauna, and barbecue area, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with playgrounds, swimming pool, sauna, and barbecue area, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with playgrounds, swimming pool, sauna, and barbecue area, Avsallar, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with playgrounds, swimming pool, sauna, and barbecue area, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with playgrounds, swimming pool, sauna, and barbecue area, Avsallar, Turkey
Alanya, Turcja
od
$128,177
Kompleks mieszkalny z panoramicznym widokiem na naturę. Składa się z 42 apartamentów z różnymi układami:Apartamenty z 1 sypialnią - 36 jednostekDwupoziomowe apartamenty z 3 sypialniami - 6 jednostekPłatność zaliczkowa wynosi 40% i istnieje możliwość spłaty pozostałej kwoty przed zakończeniem…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Apartament w pierwszej linii brzegowej w kompleksie Oxo Beach Residence.
Zespół mieszkaniowy Apartament w pierwszej linii brzegowej w kompleksie Oxo Beach Residence.
Zespół mieszkaniowy Apartament w pierwszej linii brzegowej w kompleksie Oxo Beach Residence.
Zespół mieszkaniowy Apartament w pierwszej linii brzegowej w kompleksie Oxo Beach Residence.
Zespół mieszkaniowy Apartament w pierwszej linii brzegowej w kompleksie Oxo Beach Residence.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartament w pierwszej linii brzegowej w kompleksie Oxo Beach Residence.
Zespół mieszkaniowy Apartament w pierwszej linii brzegowej w kompleksie Oxo Beach Residence.
Kestel, Turcja
od
$172,308
Opcje wykończenia Gotowe
Apartament z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 60 m² w kompleksie Oxo Beach Residence. Okna wychodzą na północ i wschód, oferując widok na miasto i góry. Oxo Beach to luksusowy, pięciopiętrowy budynek mieszkalny nad Morzem Śródziemnym. Kestel słynie z czystych plaż, wyróżnionych B…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy White Sail Residence Apartments
Zespół mieszkaniowy White Sail Residence Apartments
Zespół mieszkaniowy White Sail Residence Apartments
Zespół mieszkaniowy White Sail Residence Apartments
Zespół mieszkaniowy White Sail Residence Apartments
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy White Sail Residence Apartments
Zespół mieszkaniowy White Sail Residence Apartments
Mahmutlar, Turcja
od
$89,425
Opcje wykończenia Gotowe
White Sail Residence ApartmentsUmeblowany apartament z jedną sypialnią (1 + 1), 60 m ².Układ:Kuchnia - salon1 sypialnia1 łazienkaBalkon szkliwionyBiały Sail Residence to nowy kompleks mieszkalny zbudowany w 2022 roku ze wszystkimi udogodnieniami, położony w dzielnicy Mahmutlar, zaledwie 500 …
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy 2+1 apartment in the premium Royal Premium complex - Alanya.
Zespół mieszkaniowy 2+1 apartment in the premium Royal Premium complex - Alanya.
Zespół mieszkaniowy 2+1 apartment in the premium Royal Premium complex - Alanya.
Zespół mieszkaniowy 2+1 apartment in the premium Royal Premium complex - Alanya.
Zespół mieszkaniowy 2+1 apartment in the premium Royal Premium complex - Alanya.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy 2+1 apartment in the premium Royal Premium complex - Alanya.
Zespół mieszkaniowy 2+1 apartment in the premium Royal Premium complex - Alanya.
Alanya, Turcja
od
$210,810
Opcje wykończenia Gotowe
2 + 1 apartament w kompleksie premium Royal Premium - Alanya.Royal Premium to nowy premium kompleks mieszkalny ze wszystkimi udogodnieniami w Alanya, w pobliżu wszystkich udogodnień miasta, 180 metrów od plaży Kleopatra.Apartamenty na sprzedaż:Nieumeblowane 2 + 1 mieszkanie - 177,000 EUR (zd…
Agencja
Smart Home
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Willa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Willa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Willa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Willa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Willa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Pokaż wszystko Willa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Willa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Alanya, Turcja
od
$518,241
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
3 + 1, 4 + 1, 5 + 2 Na sprzedaż Wille w Turcji, Alanya Położony.% 25 Płatności w dół + 24 Instalacja Gór Szybki plan płatności.Tureckie obywatelstwo w tym!Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z nami!
Agencja
AxA property
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Willa Luksusowa willa 3+1 w Toprak Vip Villas.
Willa Luksusowa willa 3+1 w Toprak Vip Villas.
Willa Luksusowa willa 3+1 w Toprak Vip Villas.
Willa Luksusowa willa 3+1 w Toprak Vip Villas.
Willa Luksusowa willa 3+1 w Toprak Vip Villas.
Pokaż wszystko Willa Luksusowa willa 3+1 w Toprak Vip Villas.
Willa Luksusowa willa 3+1 w Toprak Vip Villas.
Kargicak, Turcja
od
$463,217
Opcje wykończenia Gotowe
Cena: 390 000 EUR za jednostkę: 490 000 EUR. Luksusowo umeblowana willa 3+1 o powierzchni 230 m² w kompleksie Toprak Vip Villas w Kargıcak. Niezrównana lokalizacja – bezkonkurencyjna w linii prostej do morza, bez wzgórz. W tej okolicy nie ma innych willi o tak luksusowej lokalizacji. …
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
Alanya, Turcja
od
$134,003
Kompleks mieszkalny z panoramicznym widokiem na naturę i morze. Składa się z 12 apartamentów z różnymi układami:Apartamenty z 1 sypialnią - 9 jednostekDwupoziomowe apartamenty z 2 sypialniami - 3 jednostkiPłatność zaliczkowa wynosi 40% i istnieje możliwość spłaty pozostałej kwoty przed zakoń…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Miasto w Kargıcak Alanya
Apartamentowiec Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Miasto w Kargıcak Alanya
Apartamentowiec Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Miasto w Kargıcak Alanya
Apartamentowiec Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Miasto w Kargıcak Alanya
Apartamentowiec Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Miasto w Kargıcak Alanya
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Miasto w Kargıcak Alanya
Apartamentowiec Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Miasto w Kargıcak Alanya
Muratpasa, Turcja
od
$714,924
Rok realizacji 2026
Apartamenty z Widokiem na Morze i Góry w Kompleksie w Kargicak Alanya Kargıcak to szybko rozwijająca się przestrzeń do życia w Alanyi, Antalyi. Dzięki swojej atmosferze społecznej i opcjom rozrywkowym, Kargıcak jest komfortową i wysokiej jakości dzielnicą. Rosnąca liczba renomowanych sklepów…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Apartamentowiec Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Miasto w Kargıcak Alanya
Apartamentowiec Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Miasto w Kargıcak Alanya
Apartamentowiec Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Miasto w Kargıcak Alanya
Apartamentowiec Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Miasto w Kargıcak Alanya
Apartamentowiec Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Miasto w Kargıcak Alanya
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Miasto w Kargıcak Alanya
Apartamentowiec Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Miasto w Kargıcak Alanya
Muratpasa, Turcja
od
$233,229
Rok realizacji 2026
Apartamenty z Widokiem na Morze i Góry w Kompleksie w Kargicak Alanya Kargıcak to szybko rozwijająca się przestrzeń do życia w Alanyi, Antalyi. Dzięki swojej atmosferze społecznej i opcjom rozrywkowym, Kargıcak jest komfortową i wysokiej jakości dzielnicą. Rosnąca liczba renomowanych sklepów…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Alanya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$1,15M
Oferujemy wille z miejscami parkingowymi, baseny (36 m2 - 49 m2), barbecue area, jacuzzi.Zakończenie - maj 2024 r.Cechy mieszkania Podłoga kafelkowaKabina kuchennaPodwójne szybyGranitowe blatyStalowe drzwi wejścioweOgrzewanie podłogoweWyroby sanitarne z gipsuLokalizacja i pobliska infrastruk…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a mini golf course in a prestigious area, close to the center of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a mini golf course in a prestigious area, close to the center of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a mini golf course in a prestigious area, close to the center of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a mini golf course in a prestigious area, close to the center of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a mini golf course in a prestigious area, close to the center of Alanya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a mini golf course in a prestigious area, close to the center of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a mini golf course in a prestigious area, close to the center of Alanya, Turkey
Oba, Turcja
od
$213,240
Cechą charakterystyczną projektu od innych jest piękna przyroda wokół - majestatyczne góry, rzeka Obachay i park stanowy naprzeciwko domu, nie będzie tam budowy.W rezydencji znajduje się duży odkryty basen z parkiem wodnym, kryty basen, sauna, hamam i łaźnia parowa, pokój masażu, sala solna,…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool close to the beaches and the city center of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool close to the beaches and the city center of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool close to the beaches and the city center of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool close to the beaches and the city center of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool close to the beaches and the city center of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool close to the beaches and the city center of Antalya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$166,138
Nowoczesny kompleks jest blisko morza, składa się z 70 apartamentów z 1-2 sypialniami i jest idealny do inwestycji.Cechy:wysokiej jakości konstrukcjabasensala fitnessboisko do koszykówkiparking wewnętrzny i zewnętrznyWyposażenie i wyposażenie w domu Ogrzewanie podłogoweSystem "Smart Home"Bud…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Zespół mieszkaniowy One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Zespół mieszkaniowy One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Zespół mieszkaniowy One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Zespół mieszkaniowy One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Zespół mieszkaniowy One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Mahmutlar, Turcja
od
$106,438
Opcje wykończenia Gotowe
Apartament z jedną sypialnią (1 + 1) 56 m2 na wysokim piętrze jest na sprzedaż.Przedstawiamy Państwu nowy elitarny projekt inwestycyjny w centrum Mahmutlar z niezawodnej firmy deweloperskiej.Nowy kompleks mieszkalny położony jest 550 metrów od morza i należy do segmentu luksusowego, składa s…
Agencja
Smart Home
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Willa Ekskluzywna, luksusowa willa z widokiem na Alanyę, morze i góry.
Willa Ekskluzywna, luksusowa willa z widokiem na Alanyę, morze i góry.
Willa Ekskluzywna, luksusowa willa z widokiem na Alanyę, morze i góry.
Willa Ekskluzywna, luksusowa willa z widokiem na Alanyę, morze i góry.
Willa Ekskluzywna, luksusowa willa z widokiem na Alanyę, morze i góry.
Pokaż wszystko Willa Ekskluzywna, luksusowa willa z widokiem na Alanyę, morze i góry.
Willa Ekskluzywna, luksusowa willa z widokiem na Alanyę, morze i góry.
Kargicak, Turcja
od
$1,74M
Opcje wykończenia Gotowe
Ekskluzywna willa 4+2 z widokiem na morze: Luksus + tureckie obywatelstwo Prezentujemy tę ekskluzywną, luksusową willę w prestiżowej dzielnicy Kargicak w Alanyi. Nieruchomość łączy w sobie najwyższą jakość wykonania, przemyślany układ i imponujący wachlarz udogodnień, zapewniających komfo…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a tennis court, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a tennis court, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a tennis court, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a tennis court, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a tennis court, Alanya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a tennis court, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a tennis court, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$320,442
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na morze.W rezydencji znajduje się duży basen, kort tenisowy, kryty basen, hamam, sauna, centrum fitness.Wyposażenie i wyposażenie w domu Drzwi staloweInterkom wideoZawieszone sufity i miejsce ukryte oświetlenieWyposażone łazienkiPodwójne szybyO…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$131,090
Projekt składa się z 63 mieszkań w jednym bloku. Projekt znajduje się w Demirtas, najbardziej popularne centrum turystyczne Alanya, 1000 metrów od morza.Projekt posiada 9 pięter i apartamenty z 1- 4 sypialniami.Wyposażenie i wyposażenie w domu Wnętrze budynku: American paneled lakierowane dr…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Kalkan, Turcja
od
$932,196
Oferujemy wille z krytymi i odkrytymi basenami, saunami i łaźniami tureckimi, salonami fitness, salonami na dachu oraz panoramicznymi widokiem na morze.Zakończenie - lipiec 2023 r.Cechy mieszkania Parter: salon, kuchnia, sypialnia.Pierwsze piętro: dwie sypialnie z balkonem i łazienkami, z kt…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Alanya, Turcja
od
$150,317
Projekt składa się z 5 domów i 113 mieszkań.Rodzaje apartamentów: standardowe z 1-2 sypialniami, dwuosobowe z 2- 4 sypialniami, apartamenty z ogrodem i 2 sypialniami.Optymalny projekt pokoi. Oprócz dużych studio i sypialni w salonie wszystkie apartamenty posiadają balkony z unikalnym widokie…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak City Tower, dostępny na pobyt stały.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak City Tower, dostępny na pobyt stały.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak City Tower, dostępny na pobyt stały.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak City Tower, dostępny na pobyt stały.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak City Tower, dostępny na pobyt stały.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak City Tower, dostępny na pobyt stały.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak City Tower, dostępny na pobyt stały.
Alanya, Turcja
od
$135,381
Opcje wykończenia Gotowe
Możliwość uzyskania pozwolenia na pobyt - w Tapu możemy wskazać 200 000 USD. Umeblowany apartament z jedną sypialnią (1 + 1), 65 m². Luksusowy kompleks apartamentów z własną infrastrukturą położony jest w centralnej części Alanyi, 700 metrów od wyposażonej plaży z czystą i krystaliczną…
Agencja
Smart Home
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Apartamentowiec Nieruchomości w Koncepcji Hotelu 5-gwiazdkowego w Alanyi Kestel
Apartamentowiec Nieruchomości w Koncepcji Hotelu 5-gwiazdkowego w Alanyi Kestel
Apartamentowiec Nieruchomości w Koncepcji Hotelu 5-gwiazdkowego w Alanyi Kestel
Apartamentowiec Nieruchomości w Koncepcji Hotelu 5-gwiazdkowego w Alanyi Kestel
Apartamentowiec Nieruchomości w Koncepcji Hotelu 5-gwiazdkowego w Alanyi Kestel
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nieruchomości w Koncepcji Hotelu 5-gwiazdkowego w Alanyi Kestel
Apartamentowiec Nieruchomości w Koncepcji Hotelu 5-gwiazdkowego w Alanyi Kestel
Muratpasa, Turcja
od
$198,671
Rok realizacji 2026
Nieruchomości z Panoramicznym Widokiem na Morze i Miasto w Projekcie w Alanya Kestel Niezwykłe nieruchomości znajdują się w Kestel w Alanyi. Kestel to rozwijająca się dzielnica z dostępem do różnych udogodnień. W okolicy znajdują się ścieżki turystyczne, restauracje, kawiarnie oraz wiele inn…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Aksu, Turcja
od
$171,291
W rezydencji znajdują się ogrody krajobrazowe, ścieżki spacerowe, place zabaw dla dzieci i basen, odkryty basen o powierzchni 192 m2, saloniki, bar i barbecue, centrum fitness, parking, bezpieczeństwo na zewnątrz, sauna i łaźnia turecka.Zakończenie - grudzień 2023 r.Wyposażenie i wyposażenie…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Nieruchomość nad Morzem ze Wspaniałymi Widokami w Mahmutlar
Apartamentowiec Nieruchomość nad Morzem ze Wspaniałymi Widokami w Mahmutlar
Apartamentowiec Nieruchomość nad Morzem ze Wspaniałymi Widokami w Mahmutlar
Apartamentowiec Nieruchomość nad Morzem ze Wspaniałymi Widokami w Mahmutlar
Apartamentowiec Nieruchomość nad Morzem ze Wspaniałymi Widokami w Mahmutlar
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nieruchomość nad Morzem ze Wspaniałymi Widokami w Mahmutlar
Apartamentowiec Nieruchomość nad Morzem ze Wspaniałymi Widokami w Mahmutlar
Muratpasa, Turcja
od
$765,198
Rok realizacji 2019
Liczba kondygnacji 12
Nieruchomości przy Plaży z Widokiem na Góry i Morze w Mahmutlar Mahmutlar przyciąga uwagę inwestorów i tych, którzy traktują go jako letnią rezydencję z naturalnymi plażami i atrakcjami turystycznymi. Nieruchomości na sprzedaż w Alanyi znajdują się blisko kawiarni, restauracji, supermarketów…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Apartament 2+1 w kompleksie Azeroth Enesay Residence.
Zespół mieszkaniowy Apartament 2+1 w kompleksie Azeroth Enesay Residence.
Zespół mieszkaniowy Apartament 2+1 w kompleksie Azeroth Enesay Residence.
Zespół mieszkaniowy Apartament 2+1 w kompleksie Azeroth Enesay Residence.
Zespół mieszkaniowy Apartament 2+1 w kompleksie Azeroth Enesay Residence.
Zespół mieszkaniowy Apartament 2+1 w kompleksie Azeroth Enesay Residence.
Kargicak, Turcja
od
$183,853
Opcje wykończenia Gotowe
Zdjęcia apartamentów dostępne na życzenie. Apartament dwupokojowy (2+1) o powierzchni 100 m² w kompleksie Azeroth Enesay Residence nad morzem. Widok na morze Mieszkanie nieumeblowane Budynek oddany do użytku w 2022 roku Azeroth Enesay Residence znajduje się w dzielnicy Kargic…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a gym and a parking on the seafront, Kestel, Alanya, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a gym and a parking on the seafront, Kestel, Alanya, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a gym and a parking on the seafront, Kestel, Alanya, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a gym and a parking on the seafront, Kestel, Alanya, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a gym and a parking on the seafront, Kestel, Alanya, Türkiye
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a gym and a parking on the seafront, Kestel, Alanya, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a gym and a parking on the seafront, Kestel, Alanya, Türkiye
Muratpasa, Turcja
od
$221,396
Premia mieszkalny projekt położony na pierwszej linii brzegowej w malowniczej okolicy Kestel. Ten unikalny kompleks jest przeznaczony dla tych, którzy marzą o przebudzeniu się do dźwięku fal i podziwiając wspaniałe widoki na morze z ich okien.Kompleks składa się z jednego bloku z 40 przestro…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a mini golf course at 350 meters from the sea, Konaklı, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a mini golf course at 350 meters from the sea, Konaklı, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a mini golf course at 350 meters from the sea, Konaklı, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a mini golf course at 350 meters from the sea, Konaklı, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a mini golf course at 350 meters from the sea, Konaklı, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a mini golf course at 350 meters from the sea, Konaklı, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a mini golf course at 350 meters from the sea, Konaklı, Turkey
Alanya, Turcja
od
$337,950
Rezydencja oferuje kryte i odkryte baseny, jacuzzi, centrum fitness, plac zabaw dla dzieci i pokój gier, mini pole golfowe, wokół-zegar nadzoru wideo, parking, play and lounge area, biblioteka.Zakończenie - grudzień, 31, 2023 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Centrum Konakli - 3 kmCent…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools, lounge areas and a kids' playground in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools, lounge areas and a kids' playground in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools, lounge areas and a kids' playground in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools, lounge areas and a kids' playground in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools, lounge areas and a kids' playground in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools, lounge areas and a kids' playground in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools, lounge areas and a kids' playground in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$205,083
Kompleks składa się z 20 mieszkań i podwójnych apartamentów.Cechy:basenBasen dla dziecipomieszczenia wypoczynkowegrillplac zabaw dla dzieci i pokój zabawparkingsala fitnesslobbysaunajacuzziZabezpieczenie 24 / 7Zakończenie - czerwiec 2027Cechy mieszkania lakierowana kabina kuchennagwiazda gal…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool near international schools, in a prestigious area of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool near international schools, in a prestigious area of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool near international schools, in a prestigious area of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool near international schools, in a prestigious area of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool near international schools, in a prestigious area of Antalya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool near international schools, in a prestigious area of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool near international schools, in a prestigious area of Antalya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$260,648
Oferujemy apartamenty z tarasami.W rezydencji znajduje się zadaszony parking, basen, ogród, system ochrony, centrum fitness, sauna, gazeboes.Zakończenie - kwiecień 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaTelewizja satelitarnaŻaluzje elektryczneOgrzewanie podłogoweOkna PVCSIEMENS …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Calypso Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Calypso Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Calypso Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Calypso Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Calypso Residence.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Calypso Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Calypso Residence.
Kestel, Turcja
od
$107,077
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowany apartament z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 60 m², na drugim piętrze. Nowy, luksusowy, nowoczesny kompleks mieszkaniowy w Kestel, jednej z najbardziej malowniczych dzielnic Alanyi. Kompleks składa się z sześciu bloków, a odległość do morza wynosi zaledwie 400 metrów. Ca…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a shopping mall at 750 meters from the beach, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a shopping mall at 750 meters from the beach, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a shopping mall at 750 meters from the beach, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a shopping mall at 750 meters from the beach, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a shopping mall at 750 meters from the beach, Oba, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a shopping mall at 750 meters from the beach, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a shopping mall at 750 meters from the beach, Oba, Turkey
Oba, Turcja
od
$692,738
W rezydencji znajduje się klub, baseny dla dzieci i dorosłych, zieleń krajobrazu, centrum handlowe, zadaszony parking, sala fitness, sauna, hamam i łaźnia parowa, salon, pokój zabaw dla dzieci.Zakończenie - wrzesień 2025 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu System "Inteligentny Dom"Ogrzewanie …
Agencja
TRANIO
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Dzielnica mieszkaniowa Umeblowane mieszkanie 2+1 200 metrów od morza w kompleksie Citadel Residence.
Dzielnica mieszkaniowa Umeblowane mieszkanie 2+1 200 metrów od morza w kompleksie Citadel Residence.
Dzielnica mieszkaniowa Umeblowane mieszkanie 2+1 200 metrów od morza w kompleksie Citadel Residence.
Dzielnica mieszkaniowa Umeblowane mieszkanie 2+1 200 metrów od morza w kompleksie Citadel Residence.
Dzielnica mieszkaniowa Umeblowane mieszkanie 2+1 200 metrów od morza w kompleksie Citadel Residence.
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Umeblowane mieszkanie 2+1 200 metrów od morza w kompleksie Citadel Residence.
Dzielnica mieszkaniowa Umeblowane mieszkanie 2+1 200 metrów od morza w kompleksie Citadel Residence.
Mahmutlar, Turcja
od
$169,564
Opcje wykończenia Gotowe
Citadel BSR Residence to piękny kompleks mieszkaniowy, położony pomiędzy ulicami Atatürk i Barbarossa w centralnej części Mahmutlaru, 200 metrów od morza. Apartament 2 + 1 - 115 m? Umeblowany (nowe meble) 2 piętro 2 łazienki 2 balkony Okna wychodzą na północny zachód i wschód…
Agencja
Smart Home
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Dzielnica mieszkaniowa Affordable apartments in Alanya
Dzielnica mieszkaniowa Affordable apartments in Alanya
Dzielnica mieszkaniowa Affordable apartments in Alanya
Dzielnica mieszkaniowa Affordable apartments in Alanya
Dzielnica mieszkaniowa Affordable apartments in Alanya
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Affordable apartments in Alanya
Dzielnica mieszkaniowa Affordable apartments in Alanya
Alanya, Turcja
od
$103,036
Projekt znajduje się w mieście Antalya, gminie Alanya, dzielnicy Ciplakli. Projekt obejmuje 15 mieszkań i 2 sklepy. Lotnisko Gazipasa znajduje się 35 km od międzynarodowego lotniska w Antalyi. Odległość od plaży 2500 metrów. Nowy Wydział Lekarski Uniwersytetu Alanya ma zostać wybudowany kilk…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Alanya, Turcja
od
$90,306
Kompleks mieszkalny z panoramicznym widokiem na naturę. Składa się z 27 apartamentów z różnymi układami:Apartamenty z 1 sypialnią - 12 jednostkamiApartamenty z 2 sypialniami - 9 jednostekDwupoziomowe apartamenty z 2 sypialniami - 1 jednostkiDwupoziomowe apartamenty z 3 sypialniami - 4 jednos…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Luna Loft Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Luna Loft Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Luna Loft Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Luna Loft Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Luna Loft Residence.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Luna Loft Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Luna Loft Residence.
Mahmutlar, Turcja
od
$86,709
Opcje wykończenia Gotowe
Na sprzedaż umeblowane mieszkanie jednopokojowe (1+1) o powierzchni 60 m² z widokiem na góry w kompleksie Luna Loft Residence. Kompleks położony jest 550 metrów od morza, w zasięgu spaceru od wszystkich miejskich udogodnień: kawiarni, restauracji, sklepów, targów rolnych itp. Data zako…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Myra Park, 200 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Myra Park, 200 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Myra Park, 200 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Myra Park, 200 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Myra Park, 200 metrów od morza.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Myra Park, 200 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Myra Park, 200 metrów od morza.
Kestel, Turcja
od
$176,886
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowany apartament z dwiema sypialniami (2+1) o powierzchni 110 m² w kompleksie Myra Park. Rozkład: Kuchnia-salon 2 sypialnie 2 łazienki 2 balkony Widok na teren kompleksu i góry Myra Park to piękny kompleks mieszkaniowy z własną infrastrukturą, położony 300 metrów o…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Incekum, Turcja
od
$728,278
Kompleks składa się z 5 willi. Każda z tych willi posiada basen nieskończoności, 3 sypialnie, salon i kuchnia. Dwie wille mają parking odkryty, trzy wille mają parking kryty.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Projekt znajduje się 2 km od Inzhekum, który ma jedną z najlepszych plaż na wybr…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a spa complex at 200 meters from the sea, Kargilak, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a spa complex at 200 meters from the sea, Kargilak, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a spa complex at 200 meters from the sea, Kargilak, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a spa complex at 200 meters from the sea, Kargilak, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a spa complex at 200 meters from the sea, Kargilak, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a spa complex at 200 meters from the sea, Kargilak, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a spa complex at 200 meters from the sea, Kargilak, Turkey
Kargicak, Turcja
od
$332,095
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na morze i góry.W rezydencji znajduje się kompleks spa z salonem i pokojami do masażu, odkryty basen ze zjeżdżalniami, kryty basen i basen dla dzieci, parking, sauna, hamam i łaźnia parowa, centrum fitness, plac zabaw dla dzieci i sala gier, kor…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Residential complex in the city center, 950 m to the sea, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the city center, 950 m to the sea, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the city center, 950 m to the sea, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the city center, 950 m to the sea, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the city center, 950 m to the sea, Avsallar, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex in the city center, 950 m to the sea, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the city center, 950 m to the sea, Avsallar, Turkey
Alanya, Turcja
od
$104,872
Kompleks mieszkalny z panoramicznym widokiem na naturę. Składa się z 17 apartamentów z różnymi układami:Apartamenty z 1 sypialnią - 13 jednostekDwupoziomowe apartamenty z 2 sypialniami - 4 jednostkiPłatność zaliczkowa wynosi 40% i istnieje możliwość spłaty pozostałej kwoty przed zakończeniem…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Yenisey Yaparlı Avangard.
Zespół mieszkaniowy Mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Yenisey Yaparlı Avangard.
Zespół mieszkaniowy Mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Yenisey Yaparlı Avangard.
Zespół mieszkaniowy Mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Yenisey Yaparlı Avangard.
Zespół mieszkaniowy Mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Yenisey Yaparlı Avangard.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Yenisey Yaparlı Avangard.
Zespół mieszkaniowy Mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Yenisey Yaparlı Avangard.
Mahmutlar, Turcja
od
$101,286
Opcje wykończenia Gotowe
Film prezentujący apartament dostępny jest na życzenie. Apartament z jedną sypialnią (1+1), o powierzchni 63 m², na 4. piętrze z widokiem na góry w kompleksie Yenisey Yaparlı Avangard. Yenisey Yaparlı Avangard to doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących wysokiej jakości, komfortowy…
Agencja
Smart Home
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Willa Dwupokojowy dom szeregowy w kompleksie Panorama Terrace Sitesi.
Willa Dwupokojowy dom szeregowy w kompleksie Panorama Terrace Sitesi.
Willa Dwupokojowy dom szeregowy w kompleksie Panorama Terrace Sitesi.
Willa Dwupokojowy dom szeregowy w kompleksie Panorama Terrace Sitesi.
Willa Dwupokojowy dom szeregowy w kompleksie Panorama Terrace Sitesi.
Pokaż wszystko Willa Dwupokojowy dom szeregowy w kompleksie Panorama Terrace Sitesi.
Willa Dwupokojowy dom szeregowy w kompleksie Panorama Terrace Sitesi.
Kesefli, Turcja
od
$196,324
Pokoje: 2+1 Liczba pięter: 2 Powierzchnia: 136 m² 400 metrów od morza. Kamienica znajduje się w dzielnicy Keşevli, pomiędzy Kargicak i Demirtaş. Rok budowy: 2008 Najważniejsze cechy: W pełni umeblowane Oddzielna kuchnia Salon 1 łazienka 2 toalety Ogród Taras z g…
Agencja
Smart Home
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Willa Villa with sea view for the price of an aptamentov!
Willa Villa with sea view for the price of an aptamentov!
Willa Villa with sea view for the price of an aptamentov!
Willa Villa with sea view for the price of an aptamentov!
Willa Villa with sea view for the price of an aptamentov!
Pokaż wszystko Willa Villa with sea view for the price of an aptamentov!
Willa Villa with sea view for the price of an aptamentov!
Kargicak, Turcja
od
$300,607
Opcje wykończenia Gotowe
Villa wideo dostępne na życzenie!Luksusowe urządzone 3 + 1 kamienica z widokiem na morze w kompleksie Granada Residence Kargiczak.Kuchnia - salon3 sypialnie3 łazienkiOgródGranada Residence to unikalny kompleks luksusowych willi i apartamentów z pięciogwiazdkowym hotelem!Kompleks znajduje się…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Oba, Turcja
od
$178,166
W rezydencji znajduje się odkryty basen, plac zabaw dla dzieci i sala gier, salon, barbecue area, parking, ochrona wokół zegara, centrum fitness, sauna.Zakończenie - luty 2023 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Interkom wideoInternet bezprzewodowyCentralny system satelitarnyKabina kuchennaPo…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Apartament w kompleksie Best Home 46 - Oba Privilege.
Zespół mieszkaniowy Apartament w kompleksie Best Home 46 - Oba Privilege.
Zespół mieszkaniowy Apartament w kompleksie Best Home 46 - Oba Privilege.
Zespół mieszkaniowy Apartament w kompleksie Best Home 46 - Oba Privilege.
Zespół mieszkaniowy Apartament w kompleksie Best Home 46 - Oba Privilege.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartament w kompleksie Best Home 46 - Oba Privilege.
Zespół mieszkaniowy Apartament w kompleksie Best Home 46 - Oba Privilege.
Oba, Turcja
od
$123,073
Opcje wykończenia Gotowe
Apartament jednopokojowy (1+1) o powierzchni 52 m2 w luksusowym kompleksie SPA Best Home 46 - Oba Privilege. Zestaw AGD (lodówka, zmywarka, płyta grzewcza, piekarnik, okap, pralka), klimatyzacja w każdym pokoju, podgrzewane podłogi w łazienkach oraz przepływowy podgrzewacz wody – w cenie!…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Residential complex one kilometre from the sea, in an ecologically clean resort area Konakli, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex one kilometre from the sea, in an ecologically clean resort area Konakli, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex one kilometre from the sea, in an ecologically clean resort area Konakli, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex one kilometre from the sea, in an ecologically clean resort area Konakli, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex one kilometre from the sea, in an ecologically clean resort area Konakli, Alanya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex one kilometre from the sea, in an ecologically clean resort area Konakli, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex one kilometre from the sea, in an ecologically clean resort area Konakli, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$131,673
Kompleks mieszkalny z rozwiniętą infrastrukturą, zaledwie kilometr od morza.W domu jest 40 mieszkań, w tym: 30 mieszkań z 1 sypialnią, 10 duplexów z 2 sypialniami.Wyposażenie i wyposażenie w domu Inne udogodnienia: boisko do koszykówki, gazebos, hammam, sauna, pokój rekreacyjny, bilard, pokó…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools close to Gazipasa Airport, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools close to Gazipasa Airport, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools close to Gazipasa Airport, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools close to Gazipasa Airport, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools close to Gazipasa Airport, Antalya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools close to Gazipasa Airport, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools close to Gazipasa Airport, Antalya, Turkey
Gazipasa, Turcja
od
$145,656
W rezydencji znajduje się odkryty basen, basen dla dzieci, sauna, centrum fitness, plac zabaw dla dzieci, nadzór wideo, parking.Zakończenie - grudzień 2023 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest 200 metrów od centrum Gazipasa, 2,5 km od morza i 5 minut od lotniska.Lotni…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Kepez, Turcja
od
$373,065
Rezydencja o powierzchni konstrukcyjnej 14,085 m2 składa się z 4 bloków. Dzięki swojej lokalizacji i funkcji projektu mieszanego użytkowania; Został zaprojektowany w celu jak najlepszego wykorzystania warunków geograficznych i klimatycznych. Ze względu na swoją lokalizację, Kepez jest w stan…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Umeblowany duplex 2+1 w kompleksie Kavi Dreams Oba.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany duplex 2+1 w kompleksie Kavi Dreams Oba.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany duplex 2+1 w kompleksie Kavi Dreams Oba.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany duplex 2+1 w kompleksie Kavi Dreams Oba.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany duplex 2+1 w kompleksie Kavi Dreams Oba.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowany duplex 2+1 w kompleksie Kavi Dreams Oba.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany duplex 2+1 w kompleksie Kavi Dreams Oba.
Oba, Turcja
od
$195,465
Apartament dwupoziomowy 2+1 o powierzchni 115 m² w cenie 168 000 euro w kompleksie Kavi Dreams Oba. Deweloper oferuje również podobny apartament dwupoziomowy 2+1 (nieumeblowany) na sprzedaż w cenie od 334 000 euro. Układ mieszkania: Nowe, luksusowe meble i sprzęt AGD Kuchnia z sa…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 położony 400 metrów od morza w kompleksie Tekinoğlu.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 położony 400 metrów od morza w kompleksie Tekinoğlu.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 położony 400 metrów od morza w kompleksie Tekinoğlu.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 położony 400 metrów od morza w kompleksie Tekinoğlu.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 położony 400 metrów od morza w kompleksie Tekinoğlu.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 położony 400 metrów od morza w kompleksie Tekinoğlu.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 położony 400 metrów od morza w kompleksie Tekinoğlu.
Mahmutlar, Turcja
od
$107,202
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowany apartament z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 56 m² z widokiem na góry w kompleksie Tekinoğlu. Inwestycja znajduje się 400 metrów od plaży, na trzecim końcu linii brzegowej. Kompleks mieszkalny znajduje się w odległości 5 minut spacerem od środków transportu publicznego, skl…
Agencja
Smart Home
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Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya
Muratpasa, Turcja
od
$235,433
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty z Widokiem na Morze i Basen w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya Demirtaş, gdzie znajdują się te luksusowe apartamenty, to dynamicznie rozwijająca się dzielnica Alanyi, znana z pięknych plaż, terenów spacerowych oraz rozwiniętej infrastruktury społecznej. Demirta…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Residential complex 600 meters from the beach and promenade, in the central part of the popular resort area, Mahmutlar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex 600 meters from the beach and promenade, in the central part of the popular resort area, Mahmutlar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex 600 meters from the beach and promenade, in the central part of the popular resort area, Mahmutlar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex 600 meters from the beach and promenade, in the central part of the popular resort area, Mahmutlar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex 600 meters from the beach and promenade, in the central part of the popular resort area, Mahmutlar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex 600 meters from the beach and promenade, in the central part of the popular resort area, Mahmutlar, Turkey
Mahmutlar, Turcja
od
$172,456
Rezydencja składa się z dwóch piętrowych budynków z dwu-, trzypokojowych apartamentów i penthouses duplex.Unikalna lokalizacja w połączeniu z wysoką jakością konstrukcji, nowoczesny design i profesjonalne zarządzanie zapewni komfortowy styl życia.W budowie wykorzystywane są wyłącznie certyfi…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Novita Deluxe.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Novita Deluxe.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Novita Deluxe.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Novita Deluxe.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Novita Deluxe.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Novita Deluxe.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Novita Deluxe.
Mahmutlar, Turcja
od
$134,003
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowany apartament z dwiema sypialniami (2+1) o powierzchni 80 m² w kompleksie Novita Deluxe. Novita Deluxe Residence to luksusowy kompleks mieszkaniowy z pełnym wyposażeniem, położony w Mahmutlarze, 200 metrów od morza, 10 km od centrum Alanyi i 30 km od międzynarodowego lotniska Gazi…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Apartament 2+1 w centrum Antalyi w niskiej cenie!
Zespół mieszkaniowy Apartament 2+1 w centrum Antalyi w niskiej cenie!
Zespół mieszkaniowy Apartament 2+1 w centrum Antalyi w niskiej cenie!
Zespół mieszkaniowy Apartament 2+1 w centrum Antalyi w niskiej cenie!
Zespół mieszkaniowy Apartament 2+1 w centrum Antalyi w niskiej cenie!
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartament 2+1 w centrum Antalyi w niskiej cenie!
Zespół mieszkaniowy Apartament 2+1 w centrum Antalyi w niskiej cenie!
Muratpasa, Turcja
od
$170,376
Opcje wykończenia Gotowe
Kompleks położony jest w centrum Antalyi, przy głównej ulicy turystycznej miasta, Işıklar. Kompleks został zaprojektowany z dbałością o każdy szczegół: unikatowy design, panoramiczne okna i system inteligentnego domu. Dzięki własnej infrastrukturze i profesjonalnej firmie zarządzającej, …
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, spa area and gym, in the developing area of Demirtaş, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, spa area and gym, in the developing area of Demirtaş, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, spa area and gym, in the developing area of Demirtaş, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, spa area and gym, in the developing area of Demirtaş, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, spa area and gym, in the developing area of Demirtaş, Alanya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, spa area and gym, in the developing area of Demirtaş, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, spa area and gym, in the developing area of Demirtaş, Alanya, Turkey
Demirtas, Turcja
od
$157,308
W popularnym, rozwijającym się obszarze turystycznym, ten rozwój oferuje standardowe 1 mieszkania sypialne i 2 penthouses sypialne.Cechy mieszkania Wyposażenie: stalowe drzwi wejściowe, domofon wideo, wbudowane meble w kuchni i łazienkach, kompletny zestaw urządzeń gospodarstwa domowego (lod…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Umeblowane apartamenty 2+1 w kompleksie Yekta Plaza.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane apartamenty 2+1 w kompleksie Yekta Plaza.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane apartamenty 2+1 w kompleksie Yekta Plaza.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane apartamenty 2+1 w kompleksie Yekta Plaza.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane apartamenty 2+1 w kompleksie Yekta Plaza.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane apartamenty 2+1 w kompleksie Yekta Plaza.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane apartamenty 2+1 w kompleksie Yekta Plaza.
Mahmutlar, Turcja
od
$186,003
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 4
Umeblowany apartament z dwiema sypialniami (2+1 sypialnia) o powierzchni 120 m², na 4. piętrze. Apartament posiada dwa przeszklone balkony i dwie łazienki. Yekta Plaza to kompleks mieszkalny z udogodnieniami 5-gwiazdkowego hotelu, położony w spokojnej okolicy kurortu Mahmutlar. Jest id…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Aksu, Turcja
od
$158,180
Projekt składa się z 11 budynków z 1 437 apartamentów dwupoziomowych z 1-5 sypialniami.Cechy:basencentrum fitnesssaunaŁaźnia tureckapokój parowyplace zabaw dla dziecipark wodnyścieżki spaceroweboisko do koszykówkikort tenisowyobszary rekreacyjneduże obszary zieloneparking wewnętrzny i zewnęt…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Ekskluzywne Życie w Antalyi, Apartamenty na Sprzedaż w Luviya
Apartamentowiec Ekskluzywne Życie w Antalyi, Apartamenty na Sprzedaż w Luviya
Apartamentowiec Ekskluzywne Życie w Antalyi, Apartamenty na Sprzedaż w Luviya
Apartamentowiec Ekskluzywne Życie w Antalyi, Apartamenty na Sprzedaż w Luviya
Apartamentowiec Ekskluzywne Życie w Antalyi, Apartamenty na Sprzedaż w Luviya
Pokaż wszystko Apartamentowiec Ekskluzywne Życie w Antalyi, Apartamenty na Sprzedaż w Luviya
Apartamentowiec Ekskluzywne Życie w Antalyi, Apartamenty na Sprzedaż w Luviya
Muratpasa, Turcja
od
$778,060
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 10
Ekskluzywne Życie w Antalyi – Luksusowe Apartamenty w Projekcie Luviya Luksusowe apartamenty znajdują się w dzielnicy Topçular w Muratpaşa. Dzięki bliskości do Bulwaru Termesos, okolica oferuje łatwe możliwości transportowe i jest atrakcyjnym miejscem dla osób, które chcą inwestować lub mies…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a spa area at 800 meters from the sea, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a spa area at 800 meters from the sea, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a spa area at 800 meters from the sea, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a spa area at 800 meters from the sea, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a spa area at 800 meters from the sea, Avsallar, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a spa area at 800 meters from the sea, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a spa area at 800 meters from the sea, Avsallar, Turkey
Alanya, Turcja
od
$230,718
W rezydencji znajdują się kryte i odkryte baseny, basen dla dzieci ze zjeżdżalniami wodnymi, barbecue i salonem, łaźnia turecka, sauna i jacuzzi, sala masażu, siłownia, kort tenisowy, sala gier, mini klub, plac zabaw dla dzieci, parking.Zakończenie - 30 / 08 / 2023.Cechy mieszkania Centralny…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, an aquapark and a private beach at 580 meters from the sea, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, an aquapark and a private beach at 580 meters from the sea, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, an aquapark and a private beach at 580 meters from the sea, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, an aquapark and a private beach at 580 meters from the sea, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, an aquapark and a private beach at 580 meters from the sea, Alanya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, an aquapark and a private beach at 580 meters from the sea, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, an aquapark and a private beach at 580 meters from the sea, Alanya, Turkey
Okurcalar, Turcja
od
$322,773
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na morze.W rezydencji znajduje się garaż i parking, sala konferencyjna, kryte i odkryte baseny, sala fitness, centrum spa (sauna, hamam, łaźnia parowa, sala solna, pokój masażu), mini klub, kino, plac zabaw dla dzieci, kawiarnia i restauracja, b…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
Oba, Turcja
od
$233,282
Rezydencja oferuje kryte i odkryte baseny, jacuzzi i park wodny, witaminowy bar, kort tenisowy, mini pole golfowe, ogród, plac zabaw dla dzieci, salon, miejsce do grillowania, parking, around-the@-@ clock bezpieczeństwa, sala fitness, łaźnia turecka, sauna i łaźnia parowa, sala solna, pokój …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$279,659
Rezydencja dysponuje parkingiem, krytymi i odkrytymi basenami, basenem dla dzieci, salą fitness, centrum spa (sauna, łaźnia parowa), restauracją i barem, miejscem do grillowania, placem zabaw dla dzieci i pokojem zabaw, monitoringiem wideo na okrągło.Wyposażenie i wyposażenie w domu Drzwi st…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Kepez, Turcja
od
$402,009
Oferujemy apartamenty z widokiem panoramicznym.W rezydencji znajduje się kryty parking, kryte i odkryte baseny, kompleks sportowy, sauna, klub dla dzieci, studio pilates, basen dla dzieci, kawiarnia, ochrona wokół zegara, ścieżki spacerowe, wspólny taras.Wyposażenie i wyposażenie w domu Wyso…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a conference room and a mini golf course, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a conference room and a mini golf course, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a conference room and a mini golf course, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a conference room and a mini golf course, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a conference room and a mini golf course, Alanya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a conference room and a mini golf course, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a conference room and a mini golf course, Alanya, Turkey
Alanya, Turcja
od
$174,204
Projekt obejmuje:Kryty / odkryty basenGeneratorGrillPowierzchnia na zewnątrzPlac zabaw dla dzieciSiłowniaPokój gierKino zewnętrznePrzestrzeń jogiPlac zabaw dla dzieciSaunaMasaż pokójMiejsca siedzące na zewnątrzMini pole golfowePlac zabaw dla trampolinyPokój bilardowySala konferencyjnaParking…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży w Alanyi
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży w Alanyi
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży w Alanyi
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży w Alanyi
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży w Alanyi
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży w Alanyi
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży w Alanyi
Muratpasa, Turcja
od
$351,758
Rok realizacji 2026
Stylowe Apartamenty w Kompleksie 200 m od Plaży w Kargıcak, Alanya Alanya to nadmorska dzielnica o wysokim standardzie życia, rozwinięta pod względem rynku nieruchomości, budownictwa, turystyki i handlu. Kargıcak, położony we wschodniej części Alanyi, to dynamicznie rozwijający się obszar, z…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Apartamentowiec Ekskluzywne Życie w Antalyi, Apartamenty na Sprzedaż w Luviya
Apartamentowiec Ekskluzywne Życie w Antalyi, Apartamenty na Sprzedaż w Luviya
Apartamentowiec Ekskluzywne Życie w Antalyi, Apartamenty na Sprzedaż w Luviya
Apartamentowiec Ekskluzywne Życie w Antalyi, Apartamenty na Sprzedaż w Luviya
Apartamentowiec Ekskluzywne Życie w Antalyi, Apartamenty na Sprzedaż w Luviya
Pokaż wszystko Apartamentowiec Ekskluzywne Życie w Antalyi, Apartamenty na Sprzedaż w Luviya
Apartamentowiec Ekskluzywne Życie w Antalyi, Apartamenty na Sprzedaż w Luviya
Muratpasa, Turcja
od
$309,741
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 10
Ekskluzywne Życie w Antalyi – Luksusowe Apartamenty w Projekcie Luviya Luksusowe apartamenty znajdują się w dzielnicy Topçular w Muratpaşa. Dzięki bliskości do Bulwaru Termesos, okolica oferuje łatwe możliwości transportowe i jest atrakcyjnym miejscem dla osób, które chcą inwestować lub mies…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Alanya, Turcja
od
$118,855
Kompleks mieszkalny z panoramicznym widokiem na naturę i morze. Składa się z 25 apartamentów z różnymi układami:Apartamenty z 1 sypialnią - 20 jednostekDwupoziomowe apartamenty z 2 sypialniami - 5 jednostekPłatność zaliczkowa wynosi 40% i istnieje możliwość spłaty pozostałej kwoty przed zako…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Toprak Palace nad morzem.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Toprak Palace nad morzem.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Toprak Palace nad morzem.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Toprak Palace nad morzem.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Toprak Palace nad morzem.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Toprak Palace nad morzem.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Toprak Palace nad morzem.
Kargicak, Turcja
od
$192,066
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowany apartament z dwiema sypialniami (2+1) o powierzchni 125 m² w kompleksie Toprak Palace Residence nad morzem. Kuchnia w stylu amerykańskim połączona z salonem 2 przestronne sypialnie 2 duże łazienki Kompleks zajmuje powierzchnię 4700 m² i składa się z czterech pięciop…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w luksusowym kompleksie River Panorama Oba.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w luksusowym kompleksie River Panorama Oba.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w luksusowym kompleksie River Panorama Oba.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w luksusowym kompleksie River Panorama Oba.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w luksusowym kompleksie River Panorama Oba.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w luksusowym kompleksie River Panorama Oba.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w luksusowym kompleksie River Panorama Oba.
Oba, Turcja
od
$140,159
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowany apartament z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 55 m² w kompleksie River Panorama Oba. River Panorama to nowy, luksusowy kompleks mieszkaniowy położony w Oba – jednej z najlepszych dzielnic Alanyi. Stworzono tu pełną i wygodną infrastrukturę, w tym supermarkety Migros i Car…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 w kompleksie Crystal Towers SPA.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 w kompleksie Crystal Towers SPA.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 w kompleksie Crystal Towers SPA.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 w kompleksie Crystal Towers SPA.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 w kompleksie Crystal Towers SPA.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 w kompleksie Crystal Towers SPA.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 w kompleksie Crystal Towers SPA.
Alanya, Turcja
od
$144,515
Opcje wykończenia Gotowe
Możliwość uzyskania pozwolenia na pobyt – cena na Tapu to 200 000 USD. Umeblowany apartament z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 65 m² w kompleksie Crystal Towers. Ten luksusowy kompleks mieszkaniowy z własną infrastrukturą znajduje się w dzielnicy Cikcilli w Alanyi, 750 metrów od mo…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Furnished villa with swimming pools and a panoramic sea view, Kalkan, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished villa with swimming pools and a panoramic sea view, Kalkan, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished villa with swimming pools and a panoramic sea view, Kalkan, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished villa with swimming pools and a panoramic sea view, Kalkan, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished villa with swimming pools and a panoramic sea view, Kalkan, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Furnished villa with swimming pools and a panoramic sea view, Kalkan, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished villa with swimming pools and a panoramic sea view, Kalkan, Turkey
Kalkan, Turcja
od
$1,40M
Oferujemy willę z panoramicznym widokiem na morze, odkryty basen, kryty podgrzewany basen, jacuzzi, saunę i hamam, duży ogród i plac zabaw dla dzieci, parking.Wyposażenie i wyposażenie w domu KominekAlarmLokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w jednej z najbardziej m…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Alanya, Turcja
od
$122,351
Premium kompleks mieszkalny z własną infrastrukturą. Rodzaje apartamentów obejmują unikalne apartamenty penthouse duplex z dostępem do ogrodu i panoramicznym widokiem na morze. Pod względem lokalizacji i projektu architektonicznego, wszystkie mieszkania są umieszczone w celu oferowania panor…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$322,773
W rezydencji znajduje się garaż i parking, kryte i odkryte baseny, sala fitness, centrum spa (sauna, hamam, łaźnia parowa, sala do masażu, sala do masażu), sala konferencyjna i biblioteka, bar, barbecue, mini klub, plac zabaw dla dzieci, aquapark, prywatna plaża, monitoring wideo wokół zegar…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Apartments in the Via Mar Residence complex on the seafront.
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Via Mar Residence complex on the seafront.
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Via Mar Residence complex on the seafront.
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Via Mar Residence complex on the seafront.
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Via Mar Residence complex on the seafront.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in the Via Mar Residence complex on the seafront.
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Via Mar Residence complex on the seafront.
Kargicak, Turcja
od
$162,864
Opcje wykończenia Gotowe
Jedna sypialnia (1 + 1) i dwie sypialnie (2 + 1) apartamenty w kompleksie rezydencji Via Mar na nabrzeżu morza.Kompleks znajduje się na łącznej powierzchni 6,852 m2 i składa się z dwóch piętrowych bloków ze 135 apartamentami.Nowy premium kompleks mieszkalny na pierwszej linii Morza Śródziemn…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Apartments in a residence with swimming pools, a children's playground and a fitness center, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments in a residence with swimming pools, a children's playground and a fitness center, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments in a residence with swimming pools, a children's playground and a fitness center, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments in a residence with swimming pools, a children's playground and a fitness center, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments in a residence with swimming pools, a children's playground and a fitness center, Oba, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in a residence with swimming pools, a children's playground and a fitness center, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments in a residence with swimming pools, a children's playground and a fitness center, Oba, Turkey
Oba, Turcja
od
$151,482
Oferujemy dwupokojowe apartamenty o powierzchni 75 m2 i dwupoziomowe apartamenty o powierzchni 155 m2.W luksusowej rezydencji znajdują się baseny dla dzieci i dorosłych, barbecue area, centrum fitness, generator, plac zabaw dla dzieci, parking, konsjerż, ochrona wokół zegara i nadzór wideo.Z…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Nowe Apartamenty w Otoczeniu Natury w Alanii İncekum
Apartamentowiec Nowe Apartamenty w Otoczeniu Natury w Alanii İncekum
Apartamentowiec Nowe Apartamenty w Otoczeniu Natury w Alanii İncekum
Apartamentowiec Nowe Apartamenty w Otoczeniu Natury w Alanii İncekum
Apartamentowiec Nowe Apartamenty w Otoczeniu Natury w Alanii İncekum
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nowe Apartamenty w Otoczeniu Natury w Alanii İncekum
Apartamentowiec Nowe Apartamenty w Otoczeniu Natury w Alanii İncekum
Muratpasa, Turcja
od
$364,931
Rok realizacji 2026
Apartamenty z Bogatym Zapleczem Rekreacyjnym w Alanyi İncekum İncekum, będący domem dla wielu cudów natury Alanyi w Antalyi, wyróżnia się jako jedna z najbardziej preferowanych lokalizacji ze względu na swoją wspaniałą przyrodę i czyste morze. Okurcalar nadal dynamicznie rozwija się jako cen…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Apartament typu duplex 3+1 w kompleksie Konak Premium.
Zespół mieszkaniowy Apartament typu duplex 3+1 w kompleksie Konak Premium.
Zespół mieszkaniowy Apartament typu duplex 3+1 w kompleksie Konak Premium.
Zespół mieszkaniowy Apartament typu duplex 3+1 w kompleksie Konak Premium.
Zespół mieszkaniowy Apartament typu duplex 3+1 w kompleksie Konak Premium.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartament typu duplex 3+1 w kompleksie Konak Premium.
Zespół mieszkaniowy Apartament typu duplex 3+1 w kompleksie Konak Premium.
Kargicak, Turcja
od
$340,693
Opcje wykończenia Gotowe
Trzypokojowy apartament typu duplex (3+1) o powierzchni 140 m² w kompleksie Konak Premium. Ten luksusowy projekt o powierzchni 25 000 m² składa się z ośmiu siedmiopiętrowych bloków i, oprócz wspaniałych udogodnień, może pochwalić się własnym centrum handlowym o powierzchni 2500 m². Apa…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Alanya, Turcja
od
$130,310
Opcje wykończenia Gotowe
Apartamenty jednopokojowe (1+1) o powierzchni 60 m² są na sprzedaż w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra. Projekt ten jest idealny dla osób, które chcą mieszkać blisko morza, mając jednocześnie dostęp do wszystkich udogodnień miasta w zasięgu spaceru, a także dla inwestorów poszukują…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Oba, Turcja
od
$425,314
Złożona infrastruktura:odkryty basenplac zabaw dla dziecisalongrillparkingcentrum fitnesssauna i sauna parowapokój gier z bilardaround-the@-@ clock secuirtyWyposażenie i wyposażenie w domu Internet bezprzewodowyCentralny system satelitarnyInterkom wideoKabina kuchennaPodwójne szybyDrzwi stal…
Agencja
TRANIO
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Rezydencja Nordic Art 2
Rezydencja Nordic Art 2
Rezydencja Nordic Art 2
Rezydencja Nordic Art 2
Rezydencja Nordic Art 2
Pokaż wszystko Rezydencja Nordic Art 2
Rezydencja Nordic Art 2
Mahmutlar, Turcja
Cena na zgłoszenie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 11
Nowy projekt klasy premium NORDIC ART 2 jest nową generacją rezydencji mieszkalnej, która łączy wszystkie cechy kurortu i inwestycji atrakcyjne luksusowe nieruchomości.Początek budowy: październik 2024.Koniec budowy: grudzień 2026.Unikalną lokalizacją jest pierwsza linia brzegowa.Kompleks zn…
Deweloper
Daria Çiçek
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Zespół mieszkaniowy Designerski apartament 2+1 w kompleksie Smart Cleopatra 4, 150 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Designerski apartament 2+1 w kompleksie Smart Cleopatra 4, 150 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Designerski apartament 2+1 w kompleksie Smart Cleopatra 4, 150 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Designerski apartament 2+1 w kompleksie Smart Cleopatra 4, 150 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Designerski apartament 2+1 w kompleksie Smart Cleopatra 4, 150 metrów od morza.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Designerski apartament 2+1 w kompleksie Smart Cleopatra 4, 150 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Designerski apartament 2+1 w kompleksie Smart Cleopatra 4, 150 metrów od morza.
Alanya, Turcja
od
$238,888
Opcje wykończenia Gotowe
Apartamenty dwupokojowe (2+1), o powierzchni 85 m², odnowione i umeblowane przez projektanta, w kompleksie Smart of Cleopatra. Smart of Cleopatra to luksusowy kompleks mieszkaniowy z pełnym wyposażeniem, położony w samym sercu Alanyi, zaledwie 150 metrów od plaży Kleopatra. Wszystkie u…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Residential complex with several swimming pools, gym, children's playground, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with several swimming pools, gym, children's playground, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with several swimming pools, gym, children's playground, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with several swimming pools, gym, children's playground, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with several swimming pools, gym, children's playground, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with several swimming pools, gym, children's playground, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with several swimming pools, gym, children's playground, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Dosemealti, Turcja
od
$159,174
Projekt znajduje się na powierzchni 17,989 m2, z czego większość (8,900 m2) to tereny zielone i 3,940 m2 baseny.Kompleks posiada 1-2 pokojowe mieszkania, kilka basenów, siłownia, plac zabaw, altana, miejsce parkingowe dla każdego mieszkania.Budynki mają odporność sejsmiczną zgodnie z normami…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Apartment 3+1XL - the best price in Azura!
Zespół mieszkaniowy Apartment 3+1XL - the best price in Azura!
Zespół mieszkaniowy Apartment 3+1XL - the best price in Azura!
Zespół mieszkaniowy Apartment 3+1XL - the best price in Azura!
Zespół mieszkaniowy Apartment 3+1XL - the best price in Azura!
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartment 3+1XL - the best price in Azura!
Zespół mieszkaniowy Apartment 3+1XL - the best price in Azura!
Alanya, Turcja
od
$358,878
Opcje wykończenia Gotowe
AZURA WORLD in Türkler: otwórz drzwi do nowego życia.Wprowadzenie AZURA WORLD - wielkiego miasta-z-miasta projektu na wybrzeżu Antalya. Jest to więcej niż tylko kompleks mieszkaniowy, ale holistyczne środowisko życia, rekreacji i inwestycji, gdzie każdy szczegół został starannie rozważony.Kl…
Agencja
Smart Home
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Apartamentowiec Apartamenty przy Plaży na Sprzedaż w Mahmutlar Alanya
Apartamentowiec Apartamenty przy Plaży na Sprzedaż w Mahmutlar Alanya
Apartamentowiec Apartamenty przy Plaży na Sprzedaż w Mahmutlar Alanya
Apartamentowiec Apartamenty przy Plaży na Sprzedaż w Mahmutlar Alanya
Apartamentowiec Apartamenty przy Plaży na Sprzedaż w Mahmutlar Alanya
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty przy Plaży na Sprzedaż w Mahmutlar Alanya
Apartamentowiec Apartamenty przy Plaży na Sprzedaż w Mahmutlar Alanya
Muratpasa, Turcja
od
$244,780
Rok realizacji 2026
Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie Przy Plaży w Mahmutlar, Alanya Mahmutlar, znany jako wakacyjna dzielnica Alanyi, w ostatnich latach dynamicznie się rozwija i modernizuje. Dzięki wysokiej jakości usługom stał się pierwszym wyborem zarówno dla obcokrajowców, jak i mieszkańców Turcji. Regi…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Residential complex with three swimming pools, spa and sports areas, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with three swimming pools, spa and sports areas, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with three swimming pools, spa and sports areas, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with three swimming pools, spa and sports areas, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with three swimming pools, spa and sports areas, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with three swimming pools, spa and sports areas, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with three swimming pools, spa and sports areas, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Dosemealti, Turcja
od
$215,984
Kompleks został zbudowany dla spokojnego, spokojnego życia w mieście, z dala od zgiełku i zgiełku. Posiada 488 mieszkań w 11 budynkach mieszkalnych. Całkowita powierzchnia projektu wynosi 45,210 m2, przy czym powierzchnia krajobrazu zajmuje 80% tej powierzchni. Istnieje również staw i różne …
Agencja
TRANIO
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