Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 1+1 w prestiżowym kompleksie Oba Sol Garden.

Ten 60-metrowy apartament z jedną sypialnią (1+1) oferuje nowo umeblowane i wyposażone sprzęty AGD i znajduje się na 4. piętrze luksusowego kompleksu Oba Sol Garden.
Rozkład:
Oba Sol Garden to nowy kompleks mieszkaniowy z pełnym wyposażeniem, położony w rozwiniętej dzielnicy Oba w Alanyi, w otoczeniu wszystkich niezbędnych udogodnień, zaledwie 850 metrów od morza i plaż.
W pobliżu znajdują się przedszkola, szkoły i licea, nowy szpital, apteka, targ rolny, sklepy i supermarkety, kawiarnie i restauracje, boiska do piłki nożnej i koszykówki oraz przestronna promenada.
Obiekt Oba Sol Garden składa się z 5 bloków mieszkalnych z 64 apartamentami o zróżnicowanym układzie, od apartamentów 1+1 po penthouse'y 4+1.
Termin realizacji: dostarczono
Infrastruktura:
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.