Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 1+1 w prestiżowym kompleksie Oba Sol Garden.

Oba, Turcja
od
$170,328
ID: 32886
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1179
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 18.11.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Oba

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Ten 60-metrowy apartament z jedną sypialnią (1+1) oferuje nowo umeblowane i wyposażone sprzęty AGD i znajduje się na 4. piętrze luksusowego kompleksu Oba Sol Garden.

Rozkład:

  • Kuchnia-Salon
  • 1 sypialnia
  • 1 łazienka z ogrzewaniem podłogowym
  • 1 balkon
  • Przestronny hol wejściowy

Oba Sol Garden to nowy kompleks mieszkaniowy z pełnym wyposażeniem, położony w rozwiniętej dzielnicy Oba w Alanyi, w otoczeniu wszystkich niezbędnych udogodnień, zaledwie 850 metrów od morza i plaż.

W pobliżu znajdują się przedszkola, szkoły i licea, nowy szpital, apteka, targ rolny, sklepy i supermarkety, kawiarnie i restauracje, boiska do piłki nożnej i koszykówki oraz przestronna promenada.

Obiekt Oba Sol Garden składa się z 5 bloków mieszkalnych z 64 apartamentami o zróżnicowanym układzie, od apartamentów 1+1 po penthouse'y 4+1.

Termin realizacji: dostarczono

Infrastruktura:

  • Teren zagospodarowany
  • Ogród zagospodarowany
  • Basen zewnętrzny
  • Zjeżdżalnie wodne
  • Strefa do opalania i relaksu z leżakami
  • Windy
  • Siłownia
  • Basen kryty
  • Jacuzzi
  • Sauna
  • Łaźnia turecka
  • Salon masażu
  • Kawiarnia
  • Sala gier
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Agregat prądotwórczy
  • Całodobowa ochrona i monitoring

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Lokalizacja na mapie

Oba, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna

