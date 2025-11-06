Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 1+1 w prestiżowym kompleksie Oba Sol Garden.

Ten 60-metrowy apartament z jedną sypialnią (1+1) oferuje nowo umeblowane i wyposażone sprzęty AGD i znajduje się na 4. piętrze luksusowego kompleksu Oba Sol Garden.

Rozkład:

Kuchnia-Salon

1 sypialnia

1 łazienka z ogrzewaniem podłogowym

1 balkon

Przestronny hol wejściowy

Oba Sol Garden to nowy kompleks mieszkaniowy z pełnym wyposażeniem, położony w rozwiniętej dzielnicy Oba w Alanyi, w otoczeniu wszystkich niezbędnych udogodnień, zaledwie 850 metrów od morza i plaż.

W pobliżu znajdują się przedszkola, szkoły i licea, nowy szpital, apteka, targ rolny, sklepy i supermarkety, kawiarnie i restauracje, boiska do piłki nożnej i koszykówki oraz przestronna promenada.

Obiekt Oba Sol Garden składa się z 5 bloków mieszkalnych z 64 apartamentami o zróżnicowanym układzie, od apartamentów 1+1 po penthouse'y 4+1.

Termin realizacji: dostarczono

Infrastruktura:

Teren zagospodarowany

Ogród zagospodarowany

Basen zewnętrzny

Zjeżdżalnie wodne

Strefa do opalania i relaksu z leżakami

Windy

Siłownia

Basen kryty

Jacuzzi

Sauna

Łaźnia turecka

Salon masażu

Kawiarnia

Sala gier

Plac zabaw dla dzieci

Agregat prądotwórczy

Całodobowa ochrona i monitoring

