Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Myra Park, 200 metrów od morza.

Umeblowany apartament z dwiema sypialniami (2+1) o powierzchni 110 m² w kompleksie Myra Park.

Rozkład:

Kuchnia-salon

2 sypialnie

2 łazienki

2 balkony

Widok na teren kompleksu i góry

Myra Park to piękny kompleks mieszkaniowy z własną infrastrukturą, położony 300 metrów od morza w nadmorskiej dzielnicy Kestel. Składa się z dziewięciu sześciopiętrowych bloków mieszkalnych, położonych na zagospodarowanym terenie o powierzchni 13 778 m².

Sklepy, restauracje, kawiarnie, centrum handlowe, targ i przystanek komunikacji miejskiej znajdują się w odległości spaceru od kompleksu. Nowoczesne autobusy miejskie do Oba, Tosmur i Alanyi kursują co 10 minut. Centrum Alanyi oddalone jest o około 6 km.

Infrastruktura:

Zagospodarowany teren

Basen zewnętrzny z częścią dla dzieci i zjeżdżalniami

Strefa do opalania i relaksu

Lobby i usługi konsjerża

Nowoczesne windy

Centrum fitness

Centrum spa: sauna, jacuzzi, hammam, łaźnia parowa, gabinet masażu

Sala konferencyjna

Sala kinowa

Bilard

Tenis stołowy

Plac zabaw dla dzieci

Minigolf

Boisko sportowe

Miejsce do grillowania

Internet bezprzewodowy

Antena satelitarna

Generator prądu

Ochrona 24h

Parking

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.