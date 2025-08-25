  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Alanya
  4. Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Myra Park, 200 metrów od morza.

Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Myra Park, 200 metrów od morza.

Kestel, Turcja
od
$176,886
BTC
2.1040283
ETH
110.2811176
USDT
174 884.8231985
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
10
Zostawić wniosek
ID: 32645
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1118
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 14.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Kestel

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Umeblowany apartament z dwiema sypialniami (2+1) o powierzchni 110 m² w kompleksie Myra Park.

Rozkład:

  • Kuchnia-salon
  • 2 sypialnie
  • 2 łazienki
  • 2 balkony
  • Widok na teren kompleksu i góry

Myra Park to piękny kompleks mieszkaniowy z własną infrastrukturą, położony 300 metrów od morza w nadmorskiej dzielnicy Kestel. Składa się z dziewięciu sześciopiętrowych bloków mieszkalnych, położonych na zagospodarowanym terenie o powierzchni 13 778 m².

Sklepy, restauracje, kawiarnie, centrum handlowe, targ i przystanek komunikacji miejskiej znajdują się w odległości spaceru od kompleksu. Nowoczesne autobusy miejskie do Oba, Tosmur i Alanyi kursują co 10 minut. Centrum Alanyi oddalone jest o około 6 km.

Infrastruktura:

  • Zagospodarowany teren
  • Basen zewnętrzny z częścią dla dzieci i zjeżdżalniami
  • Strefa do opalania i relaksu
  • Lobby i usługi konsjerża
  • Nowoczesne windy
  • Centrum fitness
  • Centrum spa: sauna, jacuzzi, hammam, łaźnia parowa, gabinet masażu
  • Sala konferencyjna
  • Sala kinowa
  • Bilard
  • Tenis stołowy
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Minigolf
  • Boisko sportowe
  • Miejsce do grillowania
  • Internet bezprzewodowy
  • Antena satelitarna
  • Generator prądu
  • Ochrona 24h
  • Parking

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Lokalizacja na mapie

Kestel, Turcja
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Apartamentowiec Asian Istanbul apartments project
Umraniye, Turcja
od
$314,010
Zespół mieszkaniowy New apartments in a high-rise residence with swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
, Turcja
od
$206,789
Dzielnica mieszkaniowa Two Bedroom Full furnished Apartment in Alanya
Oba, Turcja
od
$128,128
Dzielnica mieszkaniowa bright 2-bedroom apartment for sale in Alanya
Mahmutlar, Turcja
od
$109,976
Zespół mieszkaniowy Balkan Tower
Mahmutlar, Turcja
od
$241,523
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Myra Park, 200 metrów od morza.
Kestel, Turcja
od
$176,886
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Affordable Seafront Apartment in Alanya, Mahmutlar
Dzielnica mieszkaniowa Affordable Seafront Apartment in Alanya, Mahmutlar
Dzielnica mieszkaniowa Affordable Seafront Apartment in Alanya, Mahmutlar
Dzielnica mieszkaniowa Affordable Seafront Apartment in Alanya, Mahmutlar
Dzielnica mieszkaniowa Affordable Seafront Apartment in Alanya, Mahmutlar
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Affordable Seafront Apartment in Alanya, Mahmutlar
Dzielnica mieszkaniowa Affordable Seafront Apartment in Alanya, Mahmutlar
Mahmutlar, Turcja
od
$148,414
-Niezrównany niedrogi apartament z widokiem na morze w doskonałej lokalizacji Alanyi Mahmutlar. Po co kupować tę nadmorską nieruchomość Alanya?- Apartament nad brzegiem morza - Blisko wszystkich udogodnień socjalnych - Niedrogie w porównaniu do innych nadmorskich nieruchomości Przestronne ap…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zostaw prośbę
Rezydencja A Perfect Residance Project in Bayraklı
Rezydencja A Perfect Residance Project in Bayraklı
Rezydencja A Perfect Residance Project in Bayraklı
Rezydencja A Perfect Residance Project in Bayraklı
Rezydencja A Perfect Residance Project in Bayraklı
Pokaż wszystko Rezydencja A Perfect Residance Project in Bayraklı
Rezydencja A Perfect Residance Project in Bayraklı
Bayrakli, Turcja
od
$188,728
Rok realizacji 2023
Powierzchnia 84–212 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Czy powinniśmy objąć miasto słońcem, które wzejdzie do twojego domu za cztery pory roku? W tym projekcie zobaczysz życie metropolitalne z zupełnie innego widoku, w którym możesz cieszyć się niebieskim do pełnego z domami i biurami przylegającymi do morza, i gdzie jakość spotyka się z elegan…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
84.0
116,199
Mieszkanie 2 pokoi
84.0
112,229
Mieszkanie 3 pokoi
124.0 – 125.0
158,686 – 181,278
Mieszkanie 4 pokoi
209.0 – 212.0
14,54M – 15,65M
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Beykoz Blue Residences
Zespół mieszkaniowy Beykoz Blue Residences
Zespół mieszkaniowy Beykoz Blue Residences
Zespół mieszkaniowy Beykoz Blue Residences
Beykoz, Turcja
od
$1,39M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 34
Tymczasem ten projekt oferuje ci wiejskie samopoczucie i komfort pobytu. Całkowicie gotowy do ruchu i wykończenia pierwszej klasy, które możesz obserwować na każdym etapie. Obok największego i najbardziej prestiżowego kompleksu willi w Stambule. Ten projekt jest dla Ciebie odpowiedni, jeśli …
Agencja
EOS Turkey Property
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje