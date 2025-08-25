Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Myra Park, 200 metrów od morza.

Umeblowany apartament z dwiema sypialniami (2+1) o powierzchni 110 m² w kompleksie Myra Park.
Myra Park to piękny kompleks mieszkaniowy z własną infrastrukturą, położony 300 metrów od morza w nadmorskiej dzielnicy Kestel. Składa się z dziewięciu sześciopiętrowych bloków mieszkalnych, położonych na zagospodarowanym terenie o powierzchni 13 778 m².
Sklepy, restauracje, kawiarnie, centrum handlowe, targ i przystanek komunikacji miejskiej znajdują się w odległości spaceru od kompleksu. Nowoczesne autobusy miejskie do Oba, Tosmur i Alanyi kursują co 10 minut. Centrum Alanyi oddalone jest o około 6 km.
