Kompleks mieszkalny Apartament 1+1 w luksusowym kompleksie River Panorama Oba.

Oba, Turcja
ID: 27416
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 13.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Oba

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Umeblowany apartament z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 55 m² w kompleksie River Panorama Oba.

River Panorama to nowy, luksusowy kompleks mieszkaniowy położony w Oba – jednej z najlepszych dzielnic Alanyi.

Stworzono tu pełną i wygodną infrastrukturę, w tym supermarkety Migros i Carrefour, hipermarket Metro oraz największe centrum handlowe Alanyum w Alanyi.

Odległość kompleksu od morza wynosi 2500 m, a na plażę kursuje bezpłatny bus.

Kompleks mieszkaniowy zajmuje powierzchnię 5662 m² i składa się z trzech 7-piętrowych bloków mieszkalnych, pomiędzy którymi znajduje się duży basen zewnętrzny z parkiem wodnym.

Infrastruktura:

  • Basen zewnętrzny
  • Kryty basen z podgrzewaną wodą
  • Strefa SPA (sauna, jacuzzi, hammam, łaźnia rzymska, grota solna, gabinet masażu)
  • Tenis stołowy i bilard
  • Sala gier
  • Kort tenisowy i boisko do koszykówki
  • Minigolf
  • Pokój zabaw dla dzieci
  • Piękny ogród
  • Altana i miejsce do grillowania
  • Parking zewnętrzny
  • Monitoring 24/7
  • Transfer na plażę.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.

Lokalizacja na mapie

Oba, Turcja

