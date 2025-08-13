Kompleks mieszkalny Apartament 1+1 w luksusowym kompleksie River Panorama Oba.

Umeblowany apartament z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 55 m² w kompleksie River Panorama Oba.

River Panorama to nowy, luksusowy kompleks mieszkaniowy położony w Oba – jednej z najlepszych dzielnic Alanyi.

Stworzono tu pełną i wygodną infrastrukturę, w tym supermarkety Migros i Carrefour, hipermarket Metro oraz największe centrum handlowe Alanyum w Alanyi.

Odległość kompleksu od morza wynosi 2500 m, a na plażę kursuje bezpłatny bus.

Kompleks mieszkaniowy zajmuje powierzchnię 5662 m² i składa się z trzech 7-piętrowych bloków mieszkalnych, pomiędzy którymi znajduje się duży basen zewnętrzny z parkiem wodnym.

Infrastruktura:

Basen zewnętrzny

Kryty basen z podgrzewaną wodą

Strefa SPA (sauna, jacuzzi, hammam, łaźnia rzymska, grota solna, gabinet masażu)

Tenis stołowy i bilard

Sala gier

Kort tenisowy i boisko do koszykówki

Minigolf

Pokój zabaw dla dzieci

Piękny ogród

Altana i miejsce do grillowania

Parking zewnętrzny

Monitoring 24/7

Transfer na plażę.

