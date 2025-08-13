Kompleks mieszkalny Apartament 1+1 w luksusowym kompleksie River Panorama Oba.

Umeblowany apartament z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 55 m² w kompleksie River Panorama Oba.
River Panorama to nowy, luksusowy kompleks mieszkaniowy położony w Oba – jednej z najlepszych dzielnic Alanyi.
Stworzono tu pełną i wygodną infrastrukturę, w tym supermarkety Migros i Carrefour, hipermarket Metro oraz największe centrum handlowe Alanyum w Alanyi.
Odległość kompleksu od morza wynosi 2500 m, a na plażę kursuje bezpłatny bus.
Kompleks mieszkaniowy zajmuje powierzchnię 5662 m² i składa się z trzech 7-piętrowych bloków mieszkalnych, pomiędzy którymi znajduje się duży basen zewnętrzny z parkiem wodnym.
Infrastruktura:
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.