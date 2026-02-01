  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Ashkelon Subdistrict
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Ashkelon Subdistrict, Izrael

Aszkelon
9
Aszdod
9
Dzielnica mieszkaniowa Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Dzielnica mieszkaniowa Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Dzielnica mieszkaniowa Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Dzielnica mieszkaniowa Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Dzielnica mieszkaniowa Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Dzielnica mieszkaniowa Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Aszdod, Izrael
od
$1,72M
Nowy i najnowszy program Ashdod Marina Stopy w wodzie Budowa bardzo wysokiej wytrzymałości z najlepszymi materiałami Przed łodziami i morzem, w pobliżu kawiarni, restauracji i sklepów Rezydencja: Sala wejściowa 5 gwiazd Wejście leśne Parking i piwnica pod ziemią Ultra szybkie windy, w tym je…
Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Aszdod, Izrael
od
$2,19M
Nugget!! Nowy program przedsprzedaży w Marina Ashdod, najbliżej plaży! Apartamenty 5 pokoi, lofty, parter z basenem, apartament z basenem. Korzyści: słoneczny, najbliżej łodzi, promenady i plaży... Wysokie usługi, wysokiej klasy materiały. unikalna lokalizacja
Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier
Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier
Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier
Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier
Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier
Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier
Aszkelon, Izrael
od
$611,325
Unikalny projekt mieszkaniowy, który na nowo określa istotę luksusowego życia w tętniącej życiem i kwitnącej dzielnicy Ashkelon. Cztery 9-piętrowe budynki i 102 3, 4 i 5-pokojowe apartamenty, ogród gruntowy, penthouses i minipenthouses. Wszystkie apartamenty są starannie zaprojektowane i sch…
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Aszkelon, Izrael
od
$413,820
Obecnie oferujemy wyjątkowy program w Ramot Yoram - Netivot, rozszerzający obszar łączący jakość życia, naturę i nowoczesny komfort. Co proponuje projekt: • 3- do 5-pokojowe apartamenty, penthouses i parter • Atrakcyjne ceny: począwszy od 1 320 000 • Wysokokońcowe wykończenia: 80x80 płytki,…
Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Aszdod, Izrael
od
$2,35M
Nugget!! Nowy program przedsprzedaży w Marina Ashdod, najbliżej plaży! Apartamenty 5 pokoi, lofty, parter z basenem, apartament z basenem. Korzyści: słoneczny, najbliżej łodzi, promenady i plaży... Wysokie usługi, wysokiej klasy materiały. unikalna lokalizacja
Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier
Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier
Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier
Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier
Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier
Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier
Aszkelon, Izrael
od
$532,637
Unikalny projekt mieszkaniowy, który na nowo określa istotę luksusowego życia w tętniącej życiem i kwitnącej dzielnicy Ashkelon. Cztery 9-piętrowe budynki i 102 3, 4 i 5-pokojowe apartamenty, ogród gruntowy, penthouses i minipenthouses. Wszystkie apartamenty są starannie zaprojektowane i sch…
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Aszdod, Izrael
od
$984,390
Jesteśmy zachwyceni, aby przedstawić swój przyszły apartament, położony w nowej dzielnicy Shimon Peres w Ashdod. Oferty specjalne i warunki płatności: 4 pokojowe apartamenty Powierzchnia: 122 m2 powierzchnia mieszkalna + 14 m2 taras Cena od 3 140 000 Apartamenty 5 pokoje Powierzchnia: 131 m…
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion
Aszkelon, Izrael
od
$583,110
Najlepsza cena dla naszych klientów T4 od 1.860.000nis
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Ashdod, Izrael
od
$805,695
Nowy program w budowie w "Ashdod Park", nowa okolica z ponad 2700 mieszkań w budowie, jak również wszystkie niezbędne infrastruktury. Każdy apartament z balkonem, parking i klimatyzacją. Możliwość zapłaty 10% i salda 3 miesiące przed dostawą, bez indeksów lub odsetek
Dzielnica mieszkaniowa Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Dzielnica mieszkaniowa Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Dzielnica mieszkaniowa Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Dzielnica mieszkaniowa Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Dzielnica mieszkaniowa Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Dzielnica mieszkaniowa Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Dzielnica mieszkaniowa Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Aszdod, Izrael
od
$717,915
Nowy program nieruchomości 3 pokoje w Ashdod - Dostawa w 26 miesięcy Odkryj wyjątkowy projekt nieruchomości w samym sercu Ashdod, w trakcie budowy, z dostawy planowane w zaledwie 26 miesięcy. Ten nowy wysokiej klasy rezydencja wznosi się na 8 piętrach i cieszy się uprzywilejowaną lokalizacj…
Dzielnica mieszkaniowa Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Dzielnica mieszkaniowa Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Dzielnica mieszkaniowa Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Dzielnica mieszkaniowa Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Dzielnica mieszkaniowa Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Dzielnica mieszkaniowa Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Ashdod, Izrael
od
$2,48M
Jedyny nowy program, który nie jest sztuczką! Architektura awangardowa dla tej rezydencji z widokiem na morze w Ashdod: - Tylko 8 pięter -2 windy, w tym jeden z szabat - Luksusowe wejście z concierge -W dzielnicy mieszkalnej Dalet, z widokiem na wille i z widokiem na morze Korzyści: -3 metr…
Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier
Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier
Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier
Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier
Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier
Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier
Aszkelon, Izrael
od
$909,150
Unikalny projekt mieszkaniowy, który na nowo określa istotę luksusowego życia w tętniącej życiem i kwitnącej dzielnicy Ashkelon. Cztery 9-piętrowe budynki i 102 3, 4 i 5-pokojowe apartamenty, ogród gruntowy, penthouses i minipenthouses. Wszystkie apartamenty są starannie zaprojektowane i sch…
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Aszdod, Izrael
od
$1,07M
Jesteśmy zachwyceni, aby przedstawić swój przyszły apartament, położony w nowej dzielnicy Shimon Peres w Ashdod. Oferty specjalne i warunki płatności: 4 pokojowe apartamenty Powierzchnia: 122 m2 powierzchnia mieszkalna + 14 m2 taras Cena od 3 140 000 Apartamenty 5 pokoje Powierzchnia: 131 m…
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Ashdod, Izrael
od
$971,850
Nowy program w budowie w "Ashdod Park", nowa okolica z ponad 2700 mieszkań w budowie, jak również wszystkie niezbędne infrastruktury. Każdy apartament z balkonem, parking i klimatyzacją. Możliwość zapłaty 10% i salda 3 miesiące przed dostawą, bez indeksów lub odsetek
Dzielnica mieszkaniowa Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Dzielnica mieszkaniowa Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Dzielnica mieszkaniowa Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Dzielnica mieszkaniowa Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Dzielnica mieszkaniowa Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Dzielnica mieszkaniowa Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Dzielnica mieszkaniowa Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Ashdod, Izrael
od
$1,33M
Jedyny nowy program, który nie jest sztuczką! Architektura awangardowa dla tej rezydencji z widokiem na morze w Ashdod: - Tylko 8 pięter -2 windy, w tym jeden z szabat - Luksusowe wejście z concierge -W dzielnicy mieszkalnej Dalet, z widokiem na wille i z widokiem na morze Korzyści: -3 metr…
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Ashdod, Izrael
od
$705,375
Nowy program w budowie w "Ashdod Park", nowa okolica z ponad 2700 mieszkań w budowie, jak również wszystkie niezbędne infrastruktury. Każdy apartament z balkonem, parking i klimatyzacją. Możliwość zapłaty 10% i salda 3 miesiące przed dostawą, bez indeksów lub odsetek
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Aszkelon, Izrael
od
$463,980
Obecnie oferujemy wyjątkowy program w Ramot Yoram - Netivot, rozszerzający obszar łączący jakość życia, naturę i nowoczesny komfort. Co proponuje projekt: • 3- do 5-pokojowe apartamenty, penthouses i parter • Atrakcyjne ceny: począwszy od 1 320 000 • Wysokokońcowe wykończenia: 80x80 płytki,…
Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Aszdod, Izrael
od
$3,76M
Nugget!! Nowy program przedsprzedaży w Marina Ashdod, najbliżej plaży! Apartamenty 5 pokoi, lofty, parter z basenem, apartament z basenem. Korzyści: słoneczny, najbliżej łodzi, promenady i plaży... Wysokie usługi, wysokiej klasy materiały. unikalna lokalizacja
Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Aszdod, Izrael
od
$1,72M
Nugget!! Nowy program przedsprzedaży w Marina Ashdod, najbliżej plaży! Apartamenty 5 pokoi, lofty, parter z basenem, apartament z basenem. Korzyści: słoneczny, najbliżej łodzi, promenady i plaży... Wysokie usługi, wysokiej klasy materiały. unikalna lokalizacja
Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier
Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier
Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier
Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier
Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier
Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier
Aszkelon, Izrael
od
$627,000
Unikalny projekt mieszkaniowy, który na nowo określa istotę luksusowego życia w tętniącej życiem i kwitnącej dzielnicy Ashkelon. Cztery 9-piętrowe budynki i 102 3, 4 i 5-pokojowe apartamenty, ogród gruntowy, penthouses i minipenthouses. Wszystkie apartamenty są starannie zaprojektowane i sch…
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing
Aszkelon, Izrael
od
$495,330
Północny Ogród Trzeci i ostatni kompleks powstał w dzielnicy Agamim w Ashkelon. Północny Ogród jest kompleksem, który obejmuje 10 budynków od 6 do 8 pięter, każdy budynek tylko 3 apartamenty przez amortyzację. Ponadto, można korzystać z ogrodu publicznego i obiektów sportowych i łatwy dostęp…
Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier
Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier
Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier
Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier
Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier
Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier
Aszkelon, Izrael
od
$739,860
Unikalny projekt mieszkaniowy, który na nowo określa istotę luksusowego życia w tętniącej życiem i kwitnącej dzielnicy Ashkelon. Cztery 9-piętrowe budynki i 102 3, 4 i 5-pokojowe apartamenty, ogród gruntowy, penthouses i minipenthouses. Wszystkie apartamenty są starannie zaprojektowane i sch…
