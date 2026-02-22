  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszdod
  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer

Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer

Aszdod, Izrael
od
$1,11M
;
12
Zostawić wniosek
ID: 33669
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Piękny apartament 5-pokojowy na sprzedaż w Ashdod w bardzo popularnej rezydencji w "Youd Bet", słoneczny na południe z niezakłóconym widokiem. Piwnica i prywatny parking uzupełniają ten wyjątkowy obiekt

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Netanya, Izrael
od
$956,175
Dzielnica mieszkaniowa Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,19M
Dzielnica mieszkaniowa Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn
Tel-Awiw, Izrael
od
$14,11M
Dzielnica mieszkaniowa Special investisseur
Aszkelon, Izrael
od
$376,200
Dzielnica mieszkaniowa Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Hajfa, Izrael
od
$818,795
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer
Aszdod, Izrael
od
$1,11M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Dzielnica mieszkaniowa A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Dzielnica mieszkaniowa A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Dzielnica mieszkaniowa A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Dzielnica mieszkaniowa A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Dzielnica mieszkaniowa A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Eilat, Izrael
od
$830,775
DLA SPRZEDAŻY - Piękne urządzone mieszkanie w EiLAT - Golf Residence W najpiękniejszej rezydencji Eilat, w samym sercu ekskluzywnego kompleksu z basenem, łaźnią, barbecue, synagogą i całodobowym opiekunem, odkryj ten wspaniały apartament o powierzchni 128 m2 z tarasem 15 m2 z widokiem na mo…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Vue mer magnifique
Dzielnica mieszkaniowa Vue mer magnifique
Dzielnica mieszkaniowa Vue mer magnifique
Dzielnica mieszkaniowa Vue mer magnifique
Dzielnica mieszkaniowa Vue mer magnifique
Dzielnica mieszkaniowa Vue mer magnifique
Dzielnica mieszkaniowa Vue mer magnifique
Netanya, Izrael
od
$627,000
Nice 2 pokoje (1 sypialnia + pokój dzienny) taras Soukka. West. Piękny widok na morze. Idealny dla stóp gruntowych lub inwestycji. Parking i piwnica. Łącznie z mamadem
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Netanya, Izrael
od
$1,82M
Wielki potencjał. 124 m2 według arnony. Taras. Parking Duplex 4,5 sztuk, w tym ssak Pełny widok na morze oszałamiające
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się