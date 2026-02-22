  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszkelon
  4. Dzielnica mieszkaniowa Special investisseur

Dzielnica mieszkaniowa Special investisseur

Aszkelon, Izrael
od
$376,200
;
7
Zostawić wniosek
ID: 33744
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
3.5 pokoje Atikot dzielnicy

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Edukacja
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin
Aszkelon, Izrael
od
$768,075
Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer
Aszdod, Izrael
od
$705,375
Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Tel-Awiw, Izrael
od
$830,775
Dzielnica mieszkaniowa Neuf
Ashdod, Izrael
od
$592,515
Dzielnica mieszkaniowa Un appartement familial recent de 5 pieces au bord de la reserve naturelle sauvage dein hayam
Hadera, Izrael
od
$874,665
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Special investisseur
Aszkelon, Izrael
od
$376,200
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse near baka
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse near baka
Jerusalem, Izrael
od
$2,98M
Proche Baka. Penthouse 206m2 + 50m2 taras, siłownia, jaskinia, asc- chabbat, parking. 9500000 sh. Livraison 3 ans
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,33M
Ulica Nahalat Binyamin, w centrum Tel Awiwu, po stronie pieszej i artystycznej. Dzielnica między Carmel Market, Neve Tzedek i Rothschild, pieszo od plaży. Tajny i odrestaurowany budynek, Apartament 3 pokoje o powierzchni około 60 m2 + balkon 4 m2. 1 piętro (odpowiednik 2), wysokie sufity,…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Dzielnica mieszkaniowa Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Dzielnica mieszkaniowa Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Dzielnica mieszkaniowa Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Dzielnica mieszkaniowa Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Dzielnica mieszkaniowa Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Hadera, Izrael
od
$2,41M
BZH Nowy wyłącznie! RE / MAX Hadera by Ra 'hel Benguigui prezentuje luksusowy 6-pokojowy dom w nowej dzielnicy mieszkalnej Givat Olga, około 200 metrów od morza! Nowy dom, unikalne środowisko życia: - Ostatni dom ultradesignu, - 6 pokoi o powierzchni 270 m2 na powierzchni około 230 m2, - …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się