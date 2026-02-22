  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Bien agence

Aszkelon, Izrael
$721,050
ID: 33658
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon

O kompleksie

? Na sprzedaż - Odnowiony dom w Neve Dkalim, Ashkelon Uroczy dom na jednym poziomie 3 pokoje, powiększony w 4 pokoje, całkowicie odnowiony???? ✅ Land of 220 m2 ✅ Okręg strategiczny: przy wyjściu z miasta i w pobliżu nowej dzielnicy Ir Ayin ✅ Środowisko spokojne i rodzinne ✅ Idealny dla rodziny lub inwestycji Rzadka okazja w Ashkelon, do szybkiego zajęcia! ?? Aby uzyskać więcej informacji lub odwiedzić, skontaktuj się z nami teraz.

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Rekreacja

