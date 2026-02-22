Dzielnica mieszkaniowa Bien agence

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
? Na sprzedaż - Odnowiony dom w Neve Dkalim, Ashkelon
Uroczy dom na jednym poziomie 3 pokoje, powiększony w 4 pokoje, całkowicie odnowiony????
✅ Land of 220 m2
✅ Okręg strategiczny: przy wyjściu z miasta i w pobliżu nowej dzielnicy Ir Ayin
✅ Środowisko spokojne i rodzinne
✅ Idealny dla rodziny lub inwestycji
Rzadka okazja w Ashkelon, do szybkiego zajęcia!
?? Aby uzyskać więcej informacji lub odwiedzić, skontaktuj się z nami teraz.
Lokalizacja na mapie
Aszkelon, Izrael
Rekreacja
