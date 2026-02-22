  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire en bord de mer a ashdod

Aszdod, Izrael
$391,875
ID: 33668
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod

O kompleksie

Wielka sprawa przy plaży w Ashdod: Dwupokojowe mieszkanie w rezydencji Ashdod Beach, linia frontu na Tayelet, z widokiem na morze. Na 6 piętrze z dwoma windami, apartament ten oferuje balkon z widokiem na morze i idealny układ: wejście do jasnego salonu, aneks kuchenny, sypialnia z prysznicem i WC zawieszone. Doskonała nieruchomość, aby cieszyć się morzem każdego dnia, lub dokonać rentownych inwestycji w jednym z najbardziej pożądanych miejsc. Wszystko jest w odległości spaceru: plaża, modne restauracje, kawiarnie, supermarket i udogodnienia. Tutaj można kupić lokalizację premium w rzadkiej cenie. Szansa na szybkie wykorzystanie.

Lokalizacja na mapie

Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
