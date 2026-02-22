  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszdod
  4. Dzielnica mieszkaniowa Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve

Dzielnica mieszkaniowa Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve

Aszdod, Izrael
$1,18M
10
ID: 33670
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod

O kompleksie

Na sprzedaż - Wyjątkowy 4-pokojowy apartament w Ashdod, Residence Dimri Położony na 12. piętrze Ashdod najbardziej poszukiwanych po rezydencji, ten 4-pokojowy apartament uwodzi Cię z jego wielkości, lokalizacji i zapierające dech w piersiach widok na morze. Z imponującą powierzchnią 148 m2, z tarasem 15 m2 naprzeciwko morza, obiekt ten oferuje jasne, przestronne i eleganckie środowisko życia. Obejmuje on hojny salon, otwartą kuchnię, trzy sypialnie, w tym apartament master, mamad (sejf), pełną klimatyzację i prywatny parking. Rezydencja Dimri oferuje najwyższej jakości usługi: wspaniały basen, saunę, nowoczesną siłownię, zwiększoną ochronę i dobrze utrzymane obszary wspólne. Idealnie usytuowany, w pobliżu sklepów, szkół, transportu i kilka minut od plaż. Rzadkie dobro na rynku. Wizyta tylko przez spotkanie.

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Dzielnica mieszkaniowa Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve
Aszdod, Izrael
od
$1,18M
