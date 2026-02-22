Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre

  1. Realting.com
Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre

Aszdod, Izrael
$780,615
14
ID: 33508
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod

O kompleksie

Apartament 4 i pół pokoi w Ashdod w mieście na sprzedaż z 2 tarasami, klimatyzacja, mamad, parking. Blisko parków, sklepów, środków transportu, szkół, synagogi..... Bardzo dobrze utrzymane mieszkanie; Bezpieczna wartość w centrum Ashdod

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Realting.com
Udać się