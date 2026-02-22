  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszkelon
  4. Dzielnica mieszkaniowa Dans un immeuble neuf

Dzielnica mieszkaniowa Dans un immeuble neuf

Aszkelon, Izrael
$595,650
ID: 33657
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon

O kompleksie

Na sprzedaż - Przestronne 5 pokoi w Agamim z widokiem na jezioro Odkryj ten piękny apartament 5-pokojowy w poszukiwanej okolicy Agamim, o powierzchni 123 m2. ✅ Oszałamiające widoki na jezioro ✅ Jasny i przestronny salon ✅ Szeroki korytarz obsługujący pokoje ✅ Parking prywatny ✅ Budynek promotora Assoum ??? Cena: 1.900.000 Rzadka okazja, która łączy komfort, przestrzeń i idealne położenie! ?? Skontaktuj się z nami.

Aszkelon, Izrael
