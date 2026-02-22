  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszkelon
  4. Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf tres bonne affaire

Aszkelon, Izrael
od
$517,275
10
ID: 33794
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Aszdod, Izrael
od
$1,99M
Dzielnica mieszkaniowa Special investisseur
Nahariya, Izrael
od
$311,933
Dzielnica mieszkaniowa Au centre
Jerozolima, Izrael
od
$899,745
Dzielnica mieszkaniowa Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,61M
Dzielnica mieszkaniowa Bureau a louer a jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$5,330
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa
Dzielnica mieszkaniowa Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa
Dzielnica mieszkaniowa Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa
Dzielnica mieszkaniowa Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa
Dzielnica mieszkaniowa Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa
Dzielnica mieszkaniowa Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,63M
Ten uroczy dom położony w starym mieście Jaffa jest prawdziwym klejnotem, oferującym unikalną mieszankę historii, projektowania i zapierające dech w piersiach widoki. Kilka kroków od hotelu znajduje się wybrzeże, tętniący życiem targ pcheł, galerie sztuki, modne sklepy i kulinarne uroczystoś…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Beau 3 pieces renove avec balcon soucca
Dzielnica mieszkaniowa Beau 3 pieces renove avec balcon soucca
Dzielnica mieszkaniowa Beau 3 pieces renove avec balcon soucca
Dzielnica mieszkaniowa Beau 3 pieces renove avec balcon soucca
Jerusalem, Izrael
od
$1,03M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer
Bat Jam, Izrael
od
$539,220
W samym sercu Bat Yam, na bardzo popularnej centralnej ulicy, apartament ten cieszy się idealną lokalizacją: zaledwie 400 metrów od morza i blisko wszystkich udogodnień codziennego życia, sklepów i transportu. Apartament 3 pokoje jasne 74m2 3. piętro z windą Centralna lokalizacja, w pobliżu…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
