  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszdod
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet

Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet

Aszdod, Izrael
od
$655,215
;
7
Zostawić wniosek
ID: 33495
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Zatrzymać działalność Apartament 3 pokoje w Youd Bet, bardzo dobrze umieszczone w bardzo dobrej cenie. W pełni umeblowane. Blisko transportu, szkół, placów zabaw, synagogi, sklepów...

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,07M
Dzielnica mieszkaniowa Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$623,865
Dzielnica mieszkaniowa Appartement flambant neuf avec balcon au coeur de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,55M
Dzielnica mieszkaniowa Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$7,838
Dzielnica mieszkaniowa Spacieux
Jerusalem, Izrael
od
$2,88M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Aszdod, Izrael
od
$655,215
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues
Raanana, Izrael
od
$987,525
Apartament 4 pokoje z mamadem. 2 łazienki. taras o powierzchni 12 m2. 4 piętro. Nowoczesna kuchnia. Blisko wszystkich sklepów
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve
Jerusalem, Izrael
od
$1,59M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove a deux pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove a deux pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove a deux pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove a deux pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove a deux pas de la mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove a deux pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove a deux pas de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,72M
3 pokoje o powierzchni 80m2 z balkonem, windą i parkingiem bardzo blisko morza w cichej ulicy całkowicie odnowiony z 2 łazienkami
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się