Dzielnica mieszkaniowa Dans un immeuble neuf

Aszkelon, Izrael
od
$539,220
;
8
ID: 33875
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Dzielnica mieszkaniowa Maison arabe
Jerusalem, Izrael
Cena na żądanie
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,45M
Dzielnica mieszkaniowa 35 pieces quartier atikot disponible immediat
Aszkelon, Izrael
od
$332,310
Dzielnica mieszkaniowa Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier recent du park la voici elle est pour vous
Hadera, Izrael
od
$1,34M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Jerozolima, Izrael
od
$1,19M
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,38M
Nisze w sercu zielonej rezydencji z basenem wody morskiej. Apartament 2 pokoje z widokiem na morze. Proszę o rerachichi. Rezydencja jest piękna tuż za portem Yaffo. Wodny basen. Spa. duża piwnica. 1 parking. Łącznie z mamadem
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,91M
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,67M
Nowy na ekskluzywną sprzedaż! Unikalny, ekskluzywny i rzadki majątek. Położony w cichej i bukollic ulicy alei Yehuda Maccabi, w pobliżu parku Hayarkon, na wsi, spektakularny dwupoziomowy apartament, kąpany w świetle, rozłożone na dwóch poziomach z windą obsługującą oba piętra. W luksusowym b…
