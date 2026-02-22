Dzielnica mieszkaniowa A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Do wynajęcia: Phenomenal Cottage Nine w Ashdod - Youd Zayin District????
✨ Luksus - Komfort - Hojne przestrzenie - Natychmiastowa dostawa!
Ten wyjątkowy, nowy domek położony jest w poszukiwanej okolicy Youd Zayin w Ashdod i oferuje niezrównaną jakość życia na powierzchni 200 m2, 100 m2 tarasów, w tym jeden z prywatnym basenem i 70 m2 jasnej piwnicy.
?? Parter:
Wspaniały taras o powierzchni 100 m2 z basenem, idealny do odbioru lub relaksu
Przestronny i jasny salon z dużymi oknami
W pełni wyposażona kuchnia high-end z wysokiej jakości materiałów
Toalety dla gości
Pancerne drzwi i czyste wykończenia
?? Pierwsze piętro:
3 wygodne sypialnie
Nowoczesna łazienka z WC
Apartament z łazienką, WC, balkonem i pralnią
?? 70 m2 kabriolet piwnica z 2 dużymi oknami - Idealny do:
Playroom
Kino
Wellness Area (SPA)
Lub możliwość stworzenia 2 do 3 dodatkowych pokoi
Centralna klimatyzacja??????? Dwa prywatne parkingi?️ Natychmiast!
Rzadkie dobro, łączące nowoczesność, przestrzeń i komfort w popularnej okolicy!
Skontaktuj się z nami dzisiaj, aby zorganizować wizytę.
Lokalizacja na mapie
Aszdod, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
