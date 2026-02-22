Dzielnica mieszkaniowa Appartement immense

  1. Realting.com
Aszkelon, Izrael
od
$1,10M
;
10
ID: 33664
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon

O kompleksie

Przeniesienie
Na sprzedaż - Wyjątkowe mieszkanie w mieście, Ashdod????? Odkryj ten wyjątkowy 5 pokoi o powierzchni 183 m2, na 2 piętrach, oferując rzadkie objętości i absolutny komfort. ✨ Najważniejsze elementy apartamentu: • Hojna powierzchnia 183 m2 na dwóch poziomach • Otwarty i przyjemny widok • Dwie sypialnie z oddzielną łazienką - jak niezależny apartament • Prywatna piwnica • Specjalny parking • Duże i jasne przestrzenie • Bardzo dobrze utrzymany budynek w samym sercu centrum i poszukiwany za sąsiedztwo ?? Lokalizacja Premium: Położony w centrum Ashdod (Miasto), w pobliżu sklepów, usług, transportu i szkół. ?? Idealny dla dużej rodziny szuka przestrzeni, komfortu i lokalizacji strategicznej, lub jako wyjątkowe nieruchomości o wartości dziedzictwa.

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
