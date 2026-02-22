Dzielnica mieszkaniowa Appartement immense

Na sprzedaż - Wyjątkowe mieszkanie w mieście, Ashdod????? Odkryj ten wyjątkowy 5 pokoi o powierzchni 183 m2, na 2 piętrach, oferując rzadkie objętości i absolutny komfort. ✨ Najważniejsze elementy apartamentu: • Hojna powierzchnia 183 m2 na dwóch poziomach • Otwarty i przyjemny widok • Dwie sypialnie z oddzielną łazienką - jak niezależny apartament • Prywatna piwnica • Specjalny parking • Duże i jasne przestrzenie • Bardzo dobrze utrzymany budynek w samym sercu centrum i poszukiwany za sąsiedztwo ?? Lokalizacja Premium: Położony w centrum Ashdod (Miasto), w pobliżu sklepów, usług, transportu i szkół. ?? Idealny dla dużej rodziny szuka przestrzeni, komfortu i lokalizacji strategicznej, lub jako wyjątkowe nieruchomości o wartości dziedzictwa.