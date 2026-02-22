Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion a ne pas manquer

Nowa wyłączność Dom w Barnie na ulicy Zvi Segal Ziemia o powierzchni około 550 metrów kwadratowych Zbudowany około 320 metrów kwadratowych z wynajętą obudową o powierzchni około 106 metrów kwadratowych 4 sypialnie na najwyższym piętrze i piwnicy inny pokój nie zawiera zakwaterowania. Idealna lokalizacja nad innymi willami i bardzo cicho. Basen kokosowy. Trochę na domu: otwarte przestrzenie "Hopen Spice", w pełni wyposażona kuchnia amerykańska i inna mała kuchnia, duże pokoje Dla koordynacji: Dan: 054.623.33.43 Nathaniel: 052.353.01.45