  2. Izrael
  3. Aszdod
  4. Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion

Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion

Aszdod, Izrael
od
$705,375
;
10
ID: 33666
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod

O kompleksie

Apartament 4 pokoje 115 m2 1 piętro Ulica Kinneret 1 balkon 1 parking Natychmiastowa dostawa

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Rekreacja

Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$1,85M
Na sprzedaż: Super 5 Sypialnia Duplex Apartament w Ashdod Marina Top Standing - 2 minuty od plaży Oferujemy ten wspaniały 5-pokojowy dwupoziomowy apartament, położony w jednym z najbardziej popularnych obszarów Ashdod, w pobliżu plaży i Mariny. W idealnym miejscu apartament ten oferuje wspa…
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa Special investisseurs
Aszkelon, Izrael
od
$373,065
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf tres bonne affaire
Aszkelon, Izrael
od
$517,275
Immobilier.co.il
