  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszkelon
  4. Dzielnica mieszkaniowa A la marina ashkelon face au kanyon projet dimri yama avec belle vue

Dzielnica mieszkaniowa A la marina ashkelon face au kanyon projet dimri yama avec belle vue

Aszkelon, Izrael
od
$1,03M
;
5
Zostawić wniosek
ID: 33824
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Edukacja
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Aszdod, Izrael
od
$1,47M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$974,045
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement bonne occasion investi
Jerozolima, Izrael
od
$1,44M
Dzielnica mieszkaniowa Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Jerozolima, Izrael
od
$36,993
Dzielnica mieszkaniowa Beit vagan kiriat yovel
Jerozolima, Izrael
od
$1,49M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A la marina ashkelon face au kanyon projet dimri yama avec belle vue
Aszkelon, Izrael
od
$1,03M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces meubler avec balcon
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces meubler avec balcon
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces meubler avec balcon
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces meubler avec balcon
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces meubler avec balcon
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces meubler avec balcon
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces meubler avec balcon
Jerozolima, Izrael
od
$3,762
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a renover avec tres grand potentiel
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a renover avec tres grand potentiel
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a renover avec tres grand potentiel
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,57M
Droyanov Street, bardzo cicha, mała ulica w pobliżu ulicy Boclaphov i morza Budynek rogówki Apartament 104m2 w katastrze Wiele zamkniętych balkonów, więc można powiedzieć łatwe 115m2 W pełni jasny widok Bardzo jasne Wszystkie wytyczne Bardzo cicho. Blisko plaży 2. piętro Bez windy, miklat M…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Aszkelon, Izrael
od
$783,750
apartament 5 szt. 127 m + 60 m2 taras 2 miejsca parkingowe mały budynek Pełna stopa cicha ulica
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się