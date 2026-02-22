Dzielnica mieszkaniowa La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d

Rzadka perła! Apartament 5 pokoi na sprzedaż w Marina z widokiem na morze Ashdod na 7 piętrze. Parking i piwnica o powierzchni 8 m2 uzupełniają tę nieruchomość z pewną wartością. 2 kroki od plaży, synagoga jest blisko kawiarni i restauracji, jak również supermarket. Luksusowa rezydencja z siłownią, łaźnią, sauną... 2 windy, w tym jeden z szabat. Szczególnie przyjemne mieszkanie do życia z panoramicznym widokiem na morze