  4. Dzielnica mieszkaniowa La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d

Dzielnica mieszkaniowa La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d

Aszdod, Izrael
$1,33M
ID: 33507
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod

O kompleksie

Rzadka perła! Apartament 5 pokoi na sprzedaż w Marina z widokiem na morze Ashdod na 7 piętrze. Parking i piwnica o powierzchni 8 m2 uzupełniają tę nieruchomość z pewną wartością. 2 kroki od plaży, synagoga jest blisko kawiarni i restauracji, jak również supermarket. Luksusowa rezydencja z siłownią, łaźnią, sauną... 2 windy, w tym jeden z szabat. Szczególnie przyjemne mieszkanie do życia z panoramicznym widokiem na morze

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
