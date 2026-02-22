Dzielnica mieszkaniowa La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Rzadka perła! Apartament 5 pokoi na sprzedaż w Marina z widokiem na morze Ashdod na 7 piętrze. Parking i piwnica o powierzchni 8 m2 uzupełniają tę nieruchomość z pewną wartością. 2 kroki od plaży, synagoga jest blisko kawiarni i restauracji, jak również supermarket. Luksusowa rezydencja z siłownią, łaźnią, sauną... 2 windy, w tym jeden z szabat. Szczególnie przyjemne mieszkanie do życia z panoramicznym widokiem na morze
Lokalizacja na mapie
Aszdod, Izrael
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.