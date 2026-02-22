Dzielnica mieszkaniowa Lapotheose a vendre a ashdod quotmarinaquot face a la mer

  1. Realting.com
Aszdod, Izrael
$1,25M
Zostawić wniosek
ID: 33487
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod

O kompleksie

Przeniesienie
Na sprzedaż - Apartament 5 pokoje przekształcone w 4 pokoje w Marina d Znajduje się w jednym z najbardziej poszukiwanych miejsc w mieście, ten apartament nad morzem oferuje wyjątkowe środowisko życia. Całkowicie gustownie odnowiony, został przeprojektowany w 4 przestronne pokoje. Zawiera mamad (sejf), zintegrowaną klimatyzację, dwie nowoczesne łazienki, a także duży taras z widokiem na morze spektakularny, w pełni niezakłócony i linia frontowa. Apartament jest sprzedawany z prywatnym miejscem parkingowym i ogromny magazyn, bardzo rzadkie w tej okolicy. Tylko kilka kroków od plaży, restauracji, sklepów i wszystkich udogodnień przystani. Wyjątkowa okazja do życia na morzu każdego dnia w eleganckim i komfortowym otoczeniu.

Lokalizacja na mapie

Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a renover avec tres grand potentiel
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,57M
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,19M
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer
Aszdod, Izrael
od
$1,13M
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,53M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,07M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Un magnifique rez de jardin face a la mer quartier marina
Dzielnica mieszkaniowa Un magnifique rez de jardin face a la mer quartier marina
Dzielnica mieszkaniowa Un magnifique rez de jardin face a la mer quartier marina
Dzielnica mieszkaniowa Un magnifique rez de jardin face a la mer quartier marina
Dzielnica mieszkaniowa Un magnifique rez de jardin face a la mer quartier marina
Dzielnica mieszkaniowa Un magnifique rez de jardin face a la mer quartier marina
Aszkelon, Izrael
od
$1,33M
Ogród Rez 5 pokoje z 2 parkingiem i piwnicą
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa vente espace de bureaux guivat shaoul
Dzielnica mieszkaniowa vente espace de bureaux guivat shaoul
Dzielnica mieszkaniowa vente espace de bureaux guivat shaoul
Dzielnica mieszkaniowa vente espace de bureaux guivat shaoul
Dzielnica mieszkaniowa vente espace de bureaux guivat shaoul
Dzielnica mieszkaniowa vente espace de bureaux guivat shaoul
Jerozolima, Izrael
od
$1,24M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre
Aszdod, Izrael
od
$780,615
Apartament 4 i pół pokoi w Ashdod w mieście na sprzedaż z 2 tarasami, klimatyzacja, mamad, parking. Blisko parków, sklepów, środków transportu, szkół, synagogi..... Bardzo dobrze utrzymane mieszkanie; Bezpieczna wartość w centrum Ashdod
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się