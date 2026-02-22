Dzielnica mieszkaniowa Lapotheose a vendre a ashdod quotmarinaquot face a la mer

Na sprzedaż - Apartament 5 pokoje przekształcone w 4 pokoje w Marina d Znajduje się w jednym z najbardziej poszukiwanych miejsc w mieście, ten apartament nad morzem oferuje wyjątkowe środowisko życia. Całkowicie gustownie odnowiony, został przeprojektowany w 4 przestronne pokoje. Zawiera mamad (sejf), zintegrowaną klimatyzację, dwie nowoczesne łazienki, a także duży taras z widokiem na morze spektakularny, w pełni niezakłócony i linia frontowa. Apartament jest sprzedawany z prywatnym miejscem parkingowym i ogromny magazyn, bardzo rzadkie w tej okolicy. Tylko kilka kroków od plaży, restauracji, sklepów i wszystkich udogodnień przystani. Wyjątkowa okazja do życia na morzu każdego dnia w eleganckim i komfortowym otoczeniu.