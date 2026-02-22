  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Bien agence

Aszkelon, Izrael
$548,625
6
ID: 33756
Data aktualizacji: 20.02.2026

  Kraj
    Izrael
  Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  Miasto
    Aszkelon

?? Na sprzedaż w Ashkelon - Superb 4-pokojowe mieszkanie w dzielnicy Agamim!????? ?? 8th Floor? Niezakłócony widok?️ Przestronne i jasne Wielka okazja w jednej z najbardziej poszukiwanych dzielnic! ✅ 4 kawałki dobrze ułożone ✅ Wysokie piętro z otwartym i kojący widok ✅ Nowy, czysty i dobrze utrzymany budynek ✅ Doskonała wentylacja i naturalne światło w całym mieszkaniu ✅ Centralna i dogodna lokalizacja w dzielnicy Agamim ?? Cena atrakcyjna: 1.750.000 ?? Aby uzyskać więcej informacji i zorganizować wizytę: 054- 2266615

Aszkelon, Izrael
Dzielnica mieszkaniowa Majestueux 5 pieces a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$1,00M
Aszdod, Izrael
od
$1,00M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite
Raanana, Izrael
od
$2,63M
Raanana, Izrael
od
$2,63M
Dzielnica mieszkaniowa Bel immeuble neuf proche kikar hamedina
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,60M
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,60M
Dzielnica mieszkaniowa Agreable bien agence bon emplacement endroit calme spacieux
Raanana, Izrael
od
$4,04M
Raanana, Izrael
od
$4,04M
Dzielnica mieszkaniowa Au coeur de jerusalem appartement 4 pieces a louer
Jerusalem, Izrael
od
$3,919
Jerusalem, Izrael
od
$3,919
Dzielnica mieszkaniowa Bien agence
Aszkelon, Izrael
od
$548,625
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,19M
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,19M
Znajduje się na ulicy Molcho, w Neve Tzedek, jego sklepy, urok i atmosfera, ten apartament cieszy się przyjemnym środowisku miejskim, w pobliżu sklepów, kawiarni, transportu publicznego i wszystkie udogodnienia codziennego życia. Molcho Street jest doceniany za swój spokój mieszkalny, podcza…
Agencja
Immobilier.co.il
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Eilat, Izrael
od
$830,775
Eilat, Izrael
od
$830,775
DLA SPRZEDAŻY - Piękne urządzone mieszkanie w EiLAT - Golf Residence W najpiękniejszej rezydencji Eilat, w samym sercu ekskluzywnego kompleksu z basenem, łaźnią, barbecue, synagogą i całodobowym opiekunem, odkryj ten wspaniały apartament o powierzchni 128 m2 z tarasem 15 m2 z widokiem na mo…
Agencja
Immobilier.co.il
Immobilier.co.il
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,10M
W prestiżowej północnej części Tel Awiwu, między Placem Rabin a Placem Kikar Hamedina! Co cię czeka: Położony w odnowionym i schludny budynek Na jednym poziomie, z widokiem na zewnątrz 4 przestronne pokoje - 128 m2 Dwa duże tarasy: 27 m2 i 6 m2, oba z wysokiej klasy parkietem Chevron dl…
Agencja
Immobilier.co.il
Immobilier.co.il
