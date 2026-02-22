  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszkelon
  4. Dzielnica mieszkaniowa Un beau 5 pieces barnea proche commerces et la mer

Dzielnica mieszkaniowa Un beau 5 pieces barnea proche commerces et la mer

Aszkelon, Izrael
od
$579,975
;
7
ID: 33401
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon

O kompleksie

Dobra robota.

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces de haute voltige dans immeuble prestigieux centre ville jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$2,195
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer dans un bel immeuble etage haut avec vue vue sur la mer
Bat Jam, Izrael
od
$1,11M
Dzielnica mieszkaniowa Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Ashdod, Izrael
od
$2,48M
Dzielnica mieszkaniowa A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Netanya, Izrael
od
$2,665
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 5 pieces vue mer
Bat Jam, Izrael
od
$1,32M
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer
Bat Jam, Izrael
od
$1,36M
Dzielnica mieszkaniowa Excellente opportunite pour un magnifique appartement de 4 pieces
Jerusalem, Izrael
od
$1,19M
Dzielnica mieszkaniowa Affaire prevoir renovation complete superbe location
Raanana, Izrael
od
$2,16M
Domek 8.5 sztuk z potencjałem ogromny. Stawienie czoła parkowi. Ulica ma unikalny zmysł. Cisza. Duża piwnica
