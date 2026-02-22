Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot

  1. Realting.com
Aszdod, Izrael
$705,375
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod

O kompleksie

Na sprzedaż - 4 pokojowe mieszkanie w Ashdod, Yakinton Street (Calaniot) Doskonały apartament o powierzchni 122 m2 brutto (93 m2 netto) z balkonem o powierzchni 8,5 m2, położony na 6 piętrze niedawno i poszukiwany po miejscu zamieszkania (tylko 3 lata). Orientacja na zachód, oferując piękną jasność po południu Nowoczesna rezydencja z 3 windami, w tym jeden z Shabbat W pełni klimatyzowany apartament Liczba miejsc parkingowych Idealnie położony, w pobliżu sklepów, szkół, transportu publicznego i synagogi. Cena wyjątkowa: 2,250,000 zamiast 2,400000. Prawdziwa okazja, idealna dla inwestycji lub do codziennego życia tam.

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
