Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot

Na sprzedaż - 4 pokojowe mieszkanie w Ashdod, Yakinton Street (Calaniot)
Doskonały apartament o powierzchni 122 m2 brutto (93 m2 netto) z balkonem o powierzchni 8,5 m2, położony na 6 piętrze niedawno i poszukiwany po miejscu zamieszkania (tylko 3 lata).
Orientacja na zachód, oferując piękną jasność po południu
Nowoczesna rezydencja z 3 windami, w tym jeden z Shabbat
W pełni klimatyzowany apartament
Liczba miejsc parkingowych
Idealnie położony, w pobliżu sklepów, szkół, transportu publicznego i synagogi.
Cena wyjątkowa: 2,250,000 zamiast 2,400000. Prawdziwa okazja, idealna dla inwestycji lub do codziennego życia tam.
Lokalizacja na mapie
Aszdod, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
