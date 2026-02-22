Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a un prix imbattable

Stop Case: 4 pokojowe mieszkanie w Ashdod ma cenę nie do pobicia. W samym sercu dzielnicy "Dalet", budynek z windą, blisko wszystkiego... Już wynajęte do 4200 szekli (rentowność 3,75%). Wszędzie wokół znajdują się budynki, które zostały odnowione w "Tama 38": dodanie tarasu, pokoju oraz pełnej pracy i modernizacji. I w tym przypadku istniejący apartament może stać się 5 pokoi z tarasem, w luksusowym budynku z marmuru!!!