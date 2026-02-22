  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur

Ashdod, Izrael
od
$1,07M
;
2
Zostawić wniosek
ID: 33786
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Ashdod

Lokalizacja na mapie

Ashdod, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Ashdod, Izrael
od
$1,07M
Dzielnica mieszkaniowa Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Izrael
od
$811,965
W Har Homa, w cichej i poszukiwanej ulicy, ten 3-pokojowy apartament oferuje rzadką jakość życia dzięki swoim trzech jasnych wystawach (wszystkie oprócz północy) i taras 9 m2 z otwartym widokiem. Położony na 4 piętrze ostatniego budynku z windą Shabbat, nieruchomość skorzystała z ważnych inw…
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces renove architecturellement a deux pas du parc dans un immeuble avec parking
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,04M
Exclusive new to Bnei Moshe 14 6 piętro, widok na morze, 4 przestronne pokoje, winda i parking w Tabu, słoneczny taras i pokój wspólny Apartament o powierzchni około 103 m2 z dodatkowym tarasem o powierzchni 8 m2 z widokiem na morze Kompletny projekt architektoniczny i renowacja (stolarka, …
Dzielnica mieszkaniowa Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande
Jerusalem, Izrael
od
$1,49M
Odkryj ten uroczy 2,5-pokojowy apartament ogrodowy, położony na 1 piętrze autentycznego arabskiego prywatnego domu. Ten wyjątkowy obiekt oferuje wysokie sufity o 4,5 metra, tworząc przestronną i przestronną atmosferę. Apartament o powierzchni około 82 m2, balkon o powierzchni 5 m2 i prywatny…
