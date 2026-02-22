  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszdod
  4. Dzielnica mieszkaniowa A vnendre 35 pieces

Dzielnica mieszkaniowa A vnendre 35 pieces

Aszdod, Izrael
od
$561,165
;
8
Zostawić wniosek
ID: 33795
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a arnona
Jerozolima, Izrael
od
$1,14M
Dzielnica mieszkaniowa Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Gan Javne, Izrael
od
$3,54M
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$937,365
Dzielnica mieszkaniowa Bien agence
Aszkelon, Izrael
od
$721,050
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de standing avec vue incroyable
Jerozolima, Izrael
od
$1,17M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A vnendre 35 pieces
Aszdod, Izrael
od
$561,165
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan jersalem
Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan jersalem
Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan jersalem
Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan jersalem
Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan jersalem
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan jersalem
Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan jersalem
Jerozolima, Izrael
od
$1,44M
Bardzo ładne i duże 3 pokoje o powierzchni 140 m2 (5 pokoi oryginalnej możliwości renderowania go w jego stanie z łatwością i ma niższe koszty) taras 11 m2 z panoramicznym widokiem na Jerozolimę, 2 łazienki, + 2 miejsca parkingowe i 1 piwnica
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Emplacement calme et pastoral
Dzielnica mieszkaniowa Emplacement calme et pastoral
Dzielnica mieszkaniowa Emplacement calme et pastoral
Jerozolima, Izrael
od
$1,00M
4 pokojowe mieszkanie w Kiryat Yovel, w pobliżu dzielnicy Beit Vagan. Dzięki potencjałowi projektu odnowy miasta (Pinouy- Binouy) 60% współwłaścicieli podpisało już umowę. Prawdziwa okazja, by to wykorzystać!
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve
Jerusalem, Izrael
od
$1,59M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się