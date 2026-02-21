  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszkelon
  4. Dzielnica mieszkaniowa Un beau 5 pieces en plein centre ville

Dzielnica mieszkaniowa Un beau 5 pieces en plein centre ville

Aszkelon, Izrael
od
$532,950
;
4
Zostawić wniosek
ID: 33826
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Edukacja
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Dans un immeuble neuf
Aszkelon, Izrael
od
$539,220
Dzielnica mieszkaniowa Charmant appartement au coeur de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,10M
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel architecte interieur luxueux
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,10M
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf tres bonne affaire
Aszkelon, Izrael
od
$517,275
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 pieces vue mer sud ouest bat yam dans le prestigieux projet nof hapark
Bat Jam, Izrael
od
$924,825
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 5 pieces en plein centre ville
Aszkelon, Izrael
od
$532,950
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Vue sur la mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Vue sur la mer
Aszkelon, Izrael
od
$579,975
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m
Bat Jam, Izrael
od
$815,100
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer endroit calme grand jardin proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer endroit calme grand jardin proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer endroit calme grand jardin proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer endroit calme grand jardin proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer endroit calme grand jardin proche de la mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer endroit calme grand jardin proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer endroit calme grand jardin proche de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,72M
Wspaniały ogród gruntowy o powierzchni 74 m2 z prywatnym ogrodem o powierzchni 60 m2 (katastre) Street Yona Anavi! Wyobraźcie sobie... niezależne wejście, wysokie sufity na wyjątkową przestrzeń życiową i ogród, w którym możecie zrelaksować się w całkowitej prywatności. Wszystkie zaledwie 20…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się