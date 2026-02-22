  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszkelon
  4. Dzielnica mieszkaniowa Un rez de jardin quartier lotan

Dzielnica mieszkaniowa Un rez de jardin quartier lotan

Aszkelon, Izrael
od
$454,575
;
6
ID: 33748
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon

O kompleksie

A three-piece jardin rez avec bei jardin

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Edukacja
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Jerusalem, Izrael
od
$1,31M
Dzielnica mieszkaniowa Excellente opportunite pour un magnifique appartement de 4 pieces
Jerusalem, Izrael
od
$1,19M
Dzielnica mieszkaniowa Rdj 4 p
Aszkelon, Izrael
od
$674,025
Dzielnica mieszkaniowa A vnendre 35 pieces
Aszdod, Izrael
od
$561,165
Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove de quatre pieces
Jerusalem, Izrael
od
$1,05M

Aszkelon, Izrael
od
$454,575
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier
Aszkelon, Izrael
od
$532,637
Unikalny projekt mieszkaniowy, który na nowo określa istotę luksusowego życia w tętniącej życiem i kwitnącej dzielnicy Ashkelon. Cztery 9-piętrowe budynki i 102 3, 4 i 5-pokojowe apartamenty, ogród gruntowy, penthouses i minipenthouses. Wszystkie apartamenty są starannie zaprojektowane i sch…
Agencja
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove de 3 pieces superficie 70m2 bayit vegan jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove de 3 pieces superficie 70m2 bayit vegan jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove de 3 pieces superficie 70m2 bayit vegan jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove de 3 pieces superficie 70m2 bayit vegan jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$783,750
Odnowiony 3 pokojowe mieszkanie 70m2 - Bayit Vegan Jerozolima 2. piętro, ekspozycja na wschód-zachód Salon, jadalnia, kuchnia 2 sypialnie, 1 prysznic, 2 toalety Klimatyzacja, Shemech doud, grillowanie, drzwi pancerne 1 parking, Odnowiony 2 lata temu Cena: 2 500 000sh (Cena ta nie obejmuje na…
Agencja
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse incroyable de 5 pieces dans le prestigieux projet viva a hadera
Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse incroyable de 5 pieces dans le prestigieux projet viva a hadera
Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse incroyable de 5 pieces dans le prestigieux projet viva a hadera
Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse incroyable de 5 pieces dans le prestigieux projet viva a hadera
Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse incroyable de 5 pieces dans le prestigieux projet viva a hadera
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse incroyable de 5 pieces dans le prestigieux projet viva a hadera
Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse incroyable de 5 pieces dans le prestigieux projet viva a hadera
Hadera, Izrael
od
$954,608
BZH Czy marzysz o unikalnym, wspaniałym, wyrafinowanym mieszkaniu z dużym tarasem? Departament French-speaking RE / MAX Hadera prezentuje w wyłączności wspaniały apartament urządzony przez architekta, w centrum miasta, rue Tarna, w high-end projektu VIVA, doceniony przez Francophones. Char…
Agencja
Immobilier.co.il
