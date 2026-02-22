  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszkelon
  4. Dzielnica mieszkaniowa Vue mer exceptionnelle

Dzielnica mieszkaniowa Vue mer exceptionnelle

Aszkelon, Izrael
od
$329,175
;
10
Zostawić wniosek
ID: 33761
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre renove a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$893,475
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion
Aszkelon, Izrael
od
$438,900
Dzielnica mieszkaniowa Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Hadera, Izrael
od
$1,44M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement flambant neuf avec balcon au coeur de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,55M
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Hadera, Izrael
od
$652,080
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Vue mer exceptionnelle
Aszkelon, Izrael
od
$329,175
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595
Jerozolima, Izrael
od
$993,795
W sercu Nahlaot, tętniącej życiem i autentycznej dzielnicy Jerozolimy, słynącej z życia społecznego, synagogów, ciepłej atmosfery i bezpośredniej bliskości Shouk Mahane Yehuda i centrum miasta. Bardzo poszukiwany przez rodziny religijne i inwestorów. W ostatnim budynku butiku, odkryj to mie…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse incroyable de 5 pieces dans le prestigieux projet viva a hadera
Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse incroyable de 5 pieces dans le prestigieux projet viva a hadera
Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse incroyable de 5 pieces dans le prestigieux projet viva a hadera
Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse incroyable de 5 pieces dans le prestigieux projet viva a hadera
Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse incroyable de 5 pieces dans le prestigieux projet viva a hadera
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse incroyable de 5 pieces dans le prestigieux projet viva a hadera
Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse incroyable de 5 pieces dans le prestigieux projet viva a hadera
Hadera, Izrael
od
$954,608
BZH Czy marzysz o unikalnym, wspaniałym, wyrafinowanym mieszkaniu z dużym tarasem? Departament French-speaking RE / MAX Hadera prezentuje w wyłączności wspaniały apartament urządzony przez architekta, w centrum miasta, rue Tarna, w high-end projektu VIVA, doceniony przez Francophones. Char…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Beit vagan kiriat yovel
Dzielnica mieszkaniowa Beit vagan kiriat yovel
Dzielnica mieszkaniowa Beit vagan kiriat yovel
Dzielnica mieszkaniowa Beit vagan kiriat yovel
Dzielnica mieszkaniowa Beit vagan kiriat yovel
Dzielnica mieszkaniowa Beit vagan kiriat yovel
Jerozolima, Izrael
od
$1,49M
W nowej wieży słynnego projektu Elhad Bait Vagan Zangvil 1, Bait Vagan sąsiadujący kiriat yovel. Bardzo ładne 5 pokoi 122 m2 z tarasem 10 m2 częściowo soucah., piękne usługi wewnętrzne Wspaniały widok na las Jerozolimy. 4 sypialnie, 2 łazienki, 3 toalety W pełni przestawiona kuchnia.. 2 miej…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się