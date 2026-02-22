  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszdod
  4. Dzielnica mieszkaniowa Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer

Dzielnica mieszkaniowa Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer

Aszdod, Izrael
od
$1,25M
;
11
Zostawić wniosek
ID: 33505
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Apartament 5 pokoje przekształcone w 4 na sprzedaż w Ashdod w nowej dzielnicy "MAR". 4 metry wysokości pod sufitem, klimatyzacja parking, taras 30 m2 widok na morze. Wysokie piętro w rezydencji z 3 windami w tym jednym z Shabbat blisko morza, szkoły, autobusy,

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Duplex de standing dans le vieux nord
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,11M
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,50M
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$623,865
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement a arnona
Jerusalem, Izrael
od
$971,850
Dzielnica mieszkaniowa Vue mer magnifique
Netanya, Izrael
od
$627,000
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Aszdod, Izrael
od
$1,25M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Dzielnica mieszkaniowa Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Dzielnica mieszkaniowa Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Dzielnica mieszkaniowa Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Dzielnica mieszkaniowa Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Dzielnica mieszkaniowa Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Hadera, Izrael
od
$623,865
BZH Ra Charakterystyka: - Dwupoziomowy o powierzchni około 150 m2 pierwotnie 5 sztuk przekształconych na 4 sztuki! - Na 5 i 6 piętrze, - Nice kuchnia, wyposażona w liczne magazyny i jadalnia, - Przestronny salon i jadalnia z dostępem do pierwszego tarasu 6 m2, - 2 duże sypialnie, - Łazienka…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve avec piscine
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve avec piscine
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve avec piscine
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve avec piscine
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve avec piscine
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve avec piscine
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve avec piscine
Jerusalem, Izrael
od
$2,41M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion a ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion a ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion a ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion a ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion a ne pas manquer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion a ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion a ne pas manquer
Aszkelon, Izrael
od
$529,815
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się