  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszkelon
  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces quartier neve illan

Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces quartier neve illan

Aszkelon, Izrael
od
$467,115
;
6
Zostawić wniosek
ID: 33823
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Edukacja
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin neuf dans emplacement demande
Jerozolima, Izrael
od
$1,20M
Dzielnica mieszkaniowa Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,07M
Dzielnica mieszkaniowa Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Aszdod, Izrael
od
$1,25M
Dzielnica mieszkaniowa La perle rare t3 a tel aviv a 2 pas de la mer classe monument historique
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,44M
Dzielnica mieszkaniowa Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,25M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces quartier neve illan
Aszkelon, Izrael
od
$467,115
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Dzielnica mieszkaniowa Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Dzielnica mieszkaniowa Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Dzielnica mieszkaniowa Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Dzielnica mieszkaniowa Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Dzielnica mieszkaniowa Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Dzielnica mieszkaniowa Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Jerozolima, Izrael
od
$586,245
Położony w uroczej ulicy dla pieszych w tętniącym życiem centrum Jerozolimy, ten 40 metrów kwadratowych apartament z 1 sypialnią oferuje niezwyciężony komfort i urok. Tylko 10 kroków od poziomu ulicy i 20 minut spacerem od Starego Miasta i Western Wall, to mieszkanie jest idealne do życia w …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Aszkelon, Izrael
od
$501,600
Neve adarim sąsiedztwo 4 pokoje w nowym budynku przestronne i jasne bardzo dobry produkt do inwestycji lub hapiotat
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove a deux pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove a deux pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove a deux pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove a deux pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove a deux pas de la mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove a deux pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove a deux pas de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,72M
3 pokoje o powierzchni 80m2 z balkonem, windą i parkingiem bardzo blisko morza w cichej ulicy całkowicie odnowiony z 2 łazienkami
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się