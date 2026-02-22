  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszdod
  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate

Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate

Aszdod, Izrael
od
$1,19M
;
6
Zostawić wniosek
ID: 33506
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Rzadka Perła! City Apartment 4 pokoje nowe, rezydencja z basenem Dimri, 140m2 + 20m2 taras + 10m2 balkon, piwnica, parking, klimatyzacja, 21. piętro południe. Nigdy nie żył, natychmiast wolny.

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion
Jerusalem, Izrael
od
$937,365
Dzielnica mieszkaniowa Top affaire
Tel-Awiw, Izrael
od
$658,350
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces a vendre complet immeuble neuf ascenseur balcon parking cave
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,04M
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme investi hauts plafonds
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,24M
Dzielnica mieszkaniowa Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,25M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate
Aszdod, Izrael
od
$1,19M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,94M
Apartament ten położony jest w jednym z najbardziej popularnych obszarów północnej ulicy Tel- Aviv, Ben Yehuda, znajduje się w poszukiwaniu środowiska miejskiego, w pobliżu morza, sklepów, transportu, kawiarni i ścieżek rowerowych. Sąsiedztwo, w samym środku odnowy architektonicznej dzięki p…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Cottage aquarelle ganim b
Dzielnica mieszkaniowa Cottage aquarelle ganim b
Dzielnica mieszkaniowa Cottage aquarelle ganim b
Dzielnica mieszkaniowa Cottage aquarelle ganim b
Dzielnica mieszkaniowa Cottage aquarelle ganim b
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Cottage aquarelle ganim b
Dzielnica mieszkaniowa Cottage aquarelle ganim b
Eilat, Izrael
od
$1,21M
W dzielnicy Ganim Bet d Eilat w słynnej rezydencji Aquarelle, na skraju pustyni, i czerwone morze w butiku budynku, Domek w Garden Rez na sprzedaż z widokiem na dolinę. Budynek ten składa się z 2 poziomów, d 1 Garden Rez z prywatnym wejściem 140 m2 powierzchni Siedziba pełnej stopy z ogrodem…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Izrael
od
$811,965
W Har Homa, w cichej i poszukiwanej ulicy, ten 3-pokojowy apartament oferuje rzadką jakość życia dzięki swoim trzech jasnych wystawach (wszystkie oprócz północy) i taras 9 m2 z otwartym widokiem. Położony na 4 piętrze ostatniego budynku z windą Shabbat, nieruchomość skorzystała z ważnych inw…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się