  4. Dzielnica mieszkaniowa Rare appartement 5 pieces a ashdod

Aszkelon, Izrael
$843,315
6
ID: 33511
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon

O kompleksie

Rzadkie! Apartament 5 pokoi "Residence Dimri City" 160 m2 z tarasem 20 m2, 2 windy, w tym jeden z szabat. Blisko sklepów, szkół, parków, synagogi, autobusów..... W pełni odnowiony, z indywidualną klimatyzacją w każdym pokoju. Parking

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

