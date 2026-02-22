  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszkelon
  4. Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel

Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel

Aszkelon, Izrael
od
$554,895
;
10
Zostawić wniosek
ID: 33735
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
WYJĄTKOWE Wieczny widok na morze Pierwsza linia do morza mały budynek z 3 piętrami mieszkanie 3 pokoje 60m2 + 20m2 taras bardzo dobry produkt dla alya w obliczu morza, lub inwestycji w długie termiczne lub rbnb.

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,21M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 4 pieces a kiryat sanz rue yehuda hanassi netanya
Netanya, Izrael
od
$771,210
Dzielnica mieszkaniowa Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Hadera, Izrael
od
$686,565
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf tres bonne affaire
Aszkelon, Izrael
od
$517,275
Dzielnica mieszkaniowa Calme verdoyant renove piscine possible
Raanana, Izrael
od
$3,37M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel
Aszkelon, Izrael
od
$554,895
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595
Jerozolima, Izrael
od
$3,762
W cichym i zielonym środowisku Ramat Sharet, odkryj wyjątkowy duplex, gdzie przestrzeń, światło i spokój spotykają. Ten 146 m2 obiekt oferuje duży salon z jadalnią otwarcia na dwa ogromne tarasy 70 m2 i 30 m2, z widokiem na dolinę i kąpielą przestrzeń światła. Apartament rodzicielski, prawdz…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$974,045
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A renover bonne affaire proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A renover bonne affaire proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A renover bonne affaire proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A renover bonne affaire proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A renover bonne affaire proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A renover bonne affaire proche de la mer
Herzliya, Izrael
od
$2,10M
dom 247 m2 na 2 poziomach. na dzia? ce 424 m2 Przywracanie .wielki potencja?. mo? liwo?? rozszerzenia i zbudowania basenu. Dom znajduje się w ślepym zaułku w pobliżu drogi 2
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się