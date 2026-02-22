  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszdod
  4. Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef

A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef

Aszdod, Izrael
$1,00M
ID: 33674
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod

O kompleksie

Na sprzedaż - piękny apartament 5-pokojowy położony przy ulicy Kineret w Ashdod (dzielnica Youd Alef). Całkowicie odnowiony do nowego, oferuje powierzchnię 170 m2 z dwoma przestronnymi balkonami. Apartament jest klimatyzowany i zawiera prywatny parking i piwnicę. Położony na 3 piętrze z windą, w luksusowym budynku tylko dwa apartamenty na piętrze. Blisko do wszystkich udogodnień, ten apartament łączy komfort, przestrzeń i idealne położenie.

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Rekreacja

