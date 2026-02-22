Dzielnica mieszkaniowa Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod

  1. Realting.com
Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod

Ashdod, Izrael
od
$752,400
;
8
ID: 33509
ID: 33509
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Ashdod

O kompleksie

Położony na "Moshe Dayan" z widokiem na park "Ashdod Yam" i morze, mieszkanie szczególnie przestronne i jasne. Bardzo poszukiwany po lokalizacji, rzadki produkt, ma 2 kroki od wszystkich: Miasto, Marina, morze, sklepy, środki transportu....

Lokalizacja na mapie

Ashdod, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

