  2. Izrael
  3. Aszkelon
  Dzielnica mieszkaniowa Luxueux proche de la mer vue sur la mer

Dzielnica mieszkaniowa Luxueux proche de la mer vue sur la mer

Aszkelon, Izrael
$2,51M
10
ID: 33706
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon

O kompleksie

penthouse otwarte morze, 5 pokoi powierzchni mieszkalnej 175sq m Balkon o powierzchni około 70 m2 na poziomie wejścia Salon i kuchnia ok. 75 m2 Balkon górny ok. 230 m2 Apartament rodzicielski z balkonem i built- w pancerzach Wysokość sufitu 3.20 metrów 16 z 16 pięter Szafy Boi zintegrowane z pokojami Parking podziemny Więcej informacji i spotkanie przez telefon 0546233343 Konsultant ds. nieruchomości Dan

Aszkelon, Izrael
Dzielnica mieszkaniowa Maison avec piscinecentre ville raanana
Raanana, Izrael
od
$9,405
Villa centrum Raanana. cichej ulicy w pobliżu szkoły Bilou. Poziom 1: bardzo duży salon z jadalnią. Oddzielna kuchnia. garderoba z widokiem na basen. Poziom 2: 3 sypialnie 2 łazienki. Poziom 3: jeden apartament. Pod ziemią: duży pokój i mamad. basen i ogród. Parking
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,43M
Wspaniały 4 pokojowy apartament odnowiony w prestiżowym kompleksie butikowym - Strok 7- 9 (Netanel Company - dostawa I kwartał 2026 r.) Balkon 102,5 m2 + 14 m2 3 piętro - Tylko 2 apartamenty na piętro 3 kierunki 2 podziemne miejsca parkingowe + piwnica Prokuratura Europejska Bardzo wysokiej…
Tel-Awiw, Izrael
od
$5,33M
Wyjątkowy apartament o powierzchni 289 m2 z tarasem o powierzchni 34 m2, położony w jednym z najbardziej poszukiwanych kompleksów mieszkalnych Ramat Aviv HaHadasha. Korzystając z otwartego widokiem na morze z 6 piętra i potrójnej ekspozycji, ten obiekt oferuje jasne i eleganckie środowisko ż…
